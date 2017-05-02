原民凱道駐紮2個月 警方今移除部分陳設

部分藝術品被警方拆除後，聲援團體仍持續在現場靜坐抗議。（記者吳柏緯攝）

2017-05-02 15:46

〔記者吳柏緯／台北報導〕為了抗議原民會公佈的傳統領域劃設辦法中排除私有地，原民團體從今年2月23日開始，在凱道駐紮抗議，至今已經69天。今天上午警方無預警出動100多名警力，強制移除凱道上原民彩繪的石頭、看板與藝術創作，一度與現場原民團體、聲援群眾發生爭執。

原民會於今年2月提出《原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法》，由於內容排除私有地引起許多原民團體不滿，從今年2月底開始在凱道駐紮，定期舉辦活動，與社會溝通並讓大家知道原住民在抗爭什麼。

2個月以來，不少民眾前來聲援，凱道上也擺滿了從台灣各地部落送來的彩繪石頭與野百合，意外成為抗爭中的別緻景色。

不過今天上午，警方出動近百名警力，拆除現場的藝術創作，並將石頭搬移至人行道上。紀錄片導演馬躍．比吼批評，蔡英文號稱是最會溝通的政府，但卻不願與原住民溝通，台灣這麼大，竟容不下原住民表達對劃設辦法抗議的自由。

原民團體表示，凱道上所擺放的石頭，是來自全台超過60個部落和團體的聲援，象徵這塊土地上的文化和自然環境。石頭與樹木等物，是原住民族過去用為劃定部落疆界的標誌物，象徵原住民族的傳統生活方式。

他們強調，站出來要求保留完整的傳統領域，是為了能夠確保下一個世代的台灣人，仍能和千年以前島上的祖先一樣，可以生活在美麗的台灣島上。

警方表示，這2個月以來不少民眾打電話到台北市府抗議道路被占據，也有不少團體申請路權但無法完整使用，經多次警告勸導，於今天出動人力排除現場情況。不過警方也說明，會尊重藝術創作，除了竹竿全數清上垃圾車，彩繪的石頭創作則從馬路車道移至人行道上。

不過馬躍．比吼說，如果政府持續不願意面原住民的心聲、把藝術品當成垃圾帶走，將會持續抗爭。