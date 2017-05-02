年改審查大亂鬥 公督盟籲紀律委員會議處廖國棟

立法院司法及法制委員會昨日初審公務人員退休撫卹草案，國民黨立委不滿召委段宜康打算裁決處理條文，一湧而上嗆聲，總召廖國棟（左二）更拿起水杯往前潑。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-02 15:37

〔記者鄭鴻達／台北報導〕公民監督國會聯盟表示，立法院昨審查「公務人員退休撫卹法草案」時，國民黨團總召廖國棟威脅拿保溫瓶以熱水潑灑議事人員，跨越紅線，應送紀律委員會議處；廖國棟回應，他不記得做了什麼，他們會虛心接受批評，但公督盟是什麼角色，沒有的事不應亂講。

公督盟執行長張宏林指出，他們理解議事有攻防，但廖國棟昨天在司法法制委員會審查「公務人員退休撫卹法草案」時，拿保溫瓶威脅以熱水潑灑議事人員，等於逼迫議事人員介入政黨間的攻防，他們要求廖向議事人員道歉，這行為已經超越民主運作的紅線。

張宏林表示，請問國民黨年金改革的版本、概念為何，若不想年改就應清楚說明，而不是說反對又不提出版本，這不叫議事攻防，只會讓人覺得在胡鬧，若立法院要邁向文明國會，就請紀律委員會將廖議處，也應讓爭議議案回歸表決，由個別立委負起政治責任。

公督盟法案評鑑小組副召集人高茹萍則說，很遺憾當時國民黨在會議中講了250次「請法務部出來說明」，降低問政品質，在野黨如此沒好的論述及不當言行，不論是哪黨都應譴責、送紀律委員會，若沒懲處，公督盟一定記上一筆，他們也嚴厲譴責暴力行為。

台灣北社社長張葉森表示，廖國棟作為黨團總召，卻用熱水潑灑議事人員，行徑誇張，已不夠格做民代，他們除了譴責外，也希望能送紀律委員會議處，讓國會能在祥和的環境下，審出有國際名聲的法案，代議士應做人民表率，否則人民直接表決還比較好。

公督盟政策部主任田君陽指出，公督盟的紅線就是不能牽扯進議事人員，若因立場與人不同，就以保溫瓶裝熱水要恐嚇，且國民黨立委孔文吉甚至與民進黨立委段宜康扭打，攻擊召委之行為，已逾越憲法保障立委的言論免責權，唯有議處，才能遏止暴力行為。

記者致電廖國棟，廖直言「他沒有做什麼，不記得做了什麼」，並反問「公督盟是什麼角色，憑什麼批判立法院的事情？」廖國棟也坦言，若有任何批評他都會虛心接受，但若是沒有的事，就不要亂講，公督盟的做法實不足取。

廖國棟也指出，對於前瞻計畫，他們都有討論出版本，行政院的前瞻計畫根本千瘡百孔，他們再提什麼都沒意義，應先退回前瞻計畫後，再謙卑地聽取意見，輿論、媒體都在報導與批判，「難道政府都沒眼睛嗎？」民進黨政府簡直鐵了心要過，這已經是暴政。

對於年改議事爭議，廖國棟則認為黨團本要採取文鬥方式，讓黨籍立委（在過程中）能講盡量講，但（會議）主席動不動就要表決，發動多數暴力不讓他們發言，因此才會引發一些小衝突，若能讓他們講到晚間12點還不是要講，這是身為（會議）主席的智慧。