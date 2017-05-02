佔領主席台？ 中午只見標語不見藍委

國民黨立委今佔領主席台，但中午過後主席台上只剩標語，藍委則剩兩、三人在台下座位區。（記者邱燕玲攝）

2017-05-02 15:15

〔記者邱燕玲／台北報導〕為要求前曕建設條例退回行政院，立法院國民黨團上午再度佔領院會議場主席台，但到中午只有三兩個藍委，甚至出現主席台上「只見抗議標語，不見藍委」的場面。民進黨立委邱議瑩也在臉書PO出照片說，「不是要佔主席台？怎麼人去樓空？有種精神叫「堅持」⋯看來你們還沒學會！」

藍委今持續杯葛院會，但中午過後主席台上只剩下抗議標語，下午則有議事人員繼續枯坐苦等，國民黨團總召廖國棟等幾個藍委則在台下座位區。