各縣市搶前瞻計畫軌道大餅 北市：應注重還債

2017-05-02 15:07

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲日前批評，前瞻計畫軌道建設不應政治喊價。台北市財政局今天舉辦記者會指出，目前6都中，高雄、新北、台中、台南跟桃園5都都有軌道建設，但細看公共債務統計表，許多縣市軌道建設地方自籌款就逼近舉債上限。其中，高雄尚可舉債額度就571億元，但光是前瞻計畫地方自籌款就要724億元，讓舉債上限爆表。財政局長陳志銘表示，市府並非反對其他縣市興建軌道，但須有完備還債計畫，否則債留子孫。

陳志銘表示，在5都爭取到前瞻基礎建設大餅後，他聽到部分縣市基層已經在為後續要如何籌措地方配合款傷透腦筋。他說，設法提高公共建設自償性，使非自償性經費可以降低，一直是財政主計部門的期待，然而自償性經費其實也默默轉化為地方的潛藏性債。

陳志銘以台北捷運為例，當年對於運量過於樂觀、也高估車站及周邊開發利得，目前尚有334億餘元待處理的自償性債務，而柯文哲在第1任還完勞健保爭議款後，第2任就會著手還捷運建設自償性債務。

陳志銘指出，若加上難以估計，地方政府應全部負擔的土地徵收費，將成為地方債務中不可承受之重。他強調，「軌道建設不是不可行」，但希望地方政府應在爭取計畫同時遵守財政紀律，提出合理、可實現的還款計畫，否則將債留子孫；就像一般人既使想買豪宅，但也要評估是否能償還高額房貸。

而當若地方政府舉債超過上限，陳志銘說，中央政府就會介入地方財政，並依照必要性去發放財政，如地方演藝活動、煙火等非必要活動一定第一個被砍掉。

至於會如何還捷運建設自償性債務，陳表示要等捷運局還債計畫，同時還有南北環、萬大線、民生汐止線等未來捷運線會增加多少債務，但強調應不會透過公務預算，而是用捷運利得、附屬設施收入、聯合開發效益及土地開發基金償還。

台北捷運已營運20年，是否有哪些經驗值得其他縣市借鏡，陳志銘表示，軌道線路應先集中在城市都會區，而不是發散拉到邊陲地帶，如台中捷運就須思考是否有必要拉到彰化。他也提到，當年台北捷運站周邊容積抓死，導致沒有帶動周邊發展；建議若未來其他縣市要興建軌道系統，可以放寬場站周邊容積，形塑以公共運輸樞紐和車站為核心的「TOD發展模式」

而北市之前被前瞻計畫打槍的「南北向軌道運輸系統」，預計明年花費2480萬元做可行性評估報告，屆時若自償性、運量不符合預期是否會罷手。陳志銘則說，可行性評估除了財務也會計算社會成本，如果可以用幾億元解決長期塞車問題，那還是有興建的必要。

另外，陳志銘也指出，柯文哲2年的努力還債下，上任時1469億元下降為1168億元，更預計第1任就能讓債務從4位數降到3位數，同時也寫下台北市民選市長債務最低的紀錄。