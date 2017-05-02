管碧玲：城市建設不是空中畫符

2017-05-02 15:15

〔記者邱燕玲／台北報導〕朝野近日攻防前瞻條例，民進黨立委管碧玲30日在臉書貼文，呼籲國民黨黨團坐下來談，不要讓子孫一百年後還在遺憾，為什麼台灣會沒有四通八達的路網。國民黨立委陳宜民昨回應表示，高雄捷運黃線，恐債流子孫；對此管碧玲今在臉書回說，城市建設不是空中畫符。

管碧玲表示，陳宜民委員昨天回應她有關高雄捷運路網百年建設的呼籲，很高興看到國民黨願意理性討論，但城市建設不是空中畫符，市政討論要認真，畫一張圖很容易的。

管碧玲表示，陳委員的論述6大重點有，捷運黃線是天方夜譚，債留子孫、交通便利精華地段不應有捷運、從小港或大寮發到林園，先把環狀線做出來、林園對外交通不便，應有軌道運輸、捷運橘線於大寮機廠往南延伸到大寮、林園，或是延伸到屏東、南區捷運大環線，橘線向南延伸經大寮南，接林園向東橫跨林園鳳鼻頭後後沿海線公路朝西北向在國道七號及南星計劃入口附近與捷運紅線南延結合型成一個新的南區捷運大環線。

她在臉書PO文「我要再請陳宜民委員回答，以上是您的主張，有沒有錯?您的大環線到底是圖上的ABC哪一條?討論城市規劃、捷運路網，認真畫一張圖很難嗎?」