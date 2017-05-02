韓半島警示燈號不變 外交部：韓國社會平靜穩定

2017-05-02 14:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕韓美聯合年度軍演甫閉幕，雖北韓仍有挑釁動作，惟外交部今早在例會中表示，韓國社會尚屬平靜穩定，目前維持韓國「灰色」警示燈號與北韓「橙色」警示燈號，同時仍提醒國人赴韓商旅須注意局勢發展與自身安全。

韓半島近日情勢緊張，代號為「鷂鷹」的韓美聯合軍演，已在30日落幕，本次演習兩國動員30萬兵力，參演規模創下歷年之最。外交部亞太司參事藍夏禮今天在外交部例會中表示，期間北韓雖仍然舉行大閱兵、飛彈試射及言語挑釁等行徑，但根據駐館觀察，韓國社會維持穩定運作，股匯市交易正常。

藍夏禮表示，外交部和駐館持續密切觀察相關發展，目前仍旅遊警示燈號，北韓維持「非必要勿前往的橙色」，韓國則是「提醒注意的灰色」。但有鑒於北韓動向難預測，藍夏禮還是特別呼籲赴韓國商旅的國人，須提高警覺，並多加留意局勢變化與自身安全。

國安局副局長周美伍昨在立法院也表示，根據最新衛星照片與合作友邦等情報來看，中國並未加派大量部隊前往北韓邊境，北韓也並未提升戰備層次，再加上沒有看到戰略物資的集中，北韓攻擊潛艇也沒有大量出海。雖美軍有艘核潛艦駐紮在韓國，卡爾文森號也在釜山外海，惟國安局研判，情勢雖緊張，但屬於風險管控，是要給北韓壓力，逼使北韓回到談判桌上，應還是朝外交途徑解決。