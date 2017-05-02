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戴資穎球衣不合身 林全下令：不得再發生

戴資穎勇奪亞錦賽冠軍，卻因球衣不合引發討論。（法新社）

2017-05-02  13:57

〔即時新聞／綜合報導〕羽球國手戴資穎球衣事件引發全國關注，羽球協會再次成為外界檢討對象。行政院發言人徐國勇表示，行政院長林全已經吩咐，往後不可以再發生類似事件。

綜合媒體報導，對於戴資穎球衣不合身的爭議，徐國勇坦言「不可思議」，第一反應也認為球衣應該要訂製，但戴資穎表示，「應要為所有人去改善，不是只有我」，他認為這樣的想法也很好。徐國勇還提到，林全事後已吩咐體育署「不可以再發生」，要立即解決相關問題。

徐國勇指出，國民體育法修法中，要求體育協會組織公開、財務透明，法案已經送至立法院，希望能盡快通過。

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