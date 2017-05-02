若選上藍魁 韓國瑜：考慮參選2018台南市長或高雄市長

2017-05-02 13:26

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人韓國瑜與女兒韓冰今天中午一起上廣播節目接受專訪，談到二０一八選舉時，他承諾如果當選黨魁，一定會帶頭挑戰藍營艱困選區，「那邊最艱困，就去那裡」，並慎重考慮參選台南市長或高雄市長，相信一定可以讓整個藍營士氣大振。

對於主持人追問，如果沒有當選黨魁，是否就不會想到艱困區參選？他表示並非如此，強調提名權在黨主席手中，他必須予以尊重，不能擅自做主﹔至於是否接受提名？他說，「那就是看狀況」，緊接著又說，「我不入地獄，誰入地獄。」

不過，當主持人再問，對於參選二０一八抱持開放性？韓國瑜卻又說，自己賣菜已經賣了四年半，其實已經上了癮，「真的內心世界很喜歡賣菜的工作。

對於競爭對手洪秀柱、郝龍斌、詹啟賢過去都曾公開肯定他是藍營戰將，當選後要予以重用，是否意謂不被看好可以當選？韓國瑜表示，謝謝大家這麼看重他，他也不好講太多拒絕的話，但自己仍會一本初衷，畢竟現在已經民心思變，他相信黨員在最後的投票一刻，會慎重思考。