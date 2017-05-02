| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
佔領主席台？ 中午只見標語不見藍委 PR 樂活新主張 從吃對做起
 首頁 > 政治

若選上藍魁 韓國瑜：考慮參選2018台南市長或高雄市長

2017-05-02  13:26

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人韓國瑜與女兒韓冰今天中午一起上廣播節目接受專訪，談到二０一八選舉時，他承諾如果當選黨魁，一定會帶頭挑戰藍營艱困選區，「那邊最艱困，就去那裡」，並慎重考慮參選台南市長或高雄市長，相信一定可以讓整個藍營士氣大振。

對於主持人追問，如果沒有當選黨魁，是否就不會想到艱困區參選？他表示並非如此，強調提名權在黨主席手中，他必須予以尊重，不能擅自做主﹔至於是否接受提名？他說，「那就是看狀況」，緊接著又說，「我不入地獄，誰入地獄。」

不過，當主持人再問，對於參選二０一八抱持開放性？韓國瑜卻又說，自己賣菜已經賣了四年半，其實已經上了癮，「真的內心世界很喜歡賣菜的工作。

對於競爭對手洪秀柱、郝龍斌、詹啟賢過去都曾公開肯定他是藍營戰將，當選後要予以重用，是否意謂不被看好可以當選？韓國瑜表示，謝謝大家這麼看重他，他也不好講太多拒絕的話，但自己仍會一本初衷，畢竟現在已經民心思變，他相信黨員在最後的投票一刻，會慎重思考。

廣告
  • 國民黨主席候選人韓國瑜。（資料照，記者簡榮豐攝）

    國民黨主席候選人韓國瑜。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨主席選舉 韓國瑜
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒菜肉捲
好簡單！蔥烤吳郭魚
馬鈴薯燉肉有訣竅！
保溫杯去漬４妙方
轉寄

標題：若選上藍魁 韓國瑜：考慮參選2018台南市長或高雄市長


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月2日‧星期二‧丁酉年四月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.