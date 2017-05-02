快訊佔領主席台？ 中午只見標語不見藍委 PR 樂活新主張 從吃對做起
若選上藍魁 韓國瑜：考慮參選2018台南市長或高雄市長
2017-05-02 13:26
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人韓國瑜與女兒韓冰今天中午一起上廣播節目接受專訪，談到二０一八選舉時，他承諾如果當選黨魁，一定會帶頭挑戰藍營艱困選區，「那邊最艱困，就去那裡」，並慎重考慮參選台南市長或高雄市長，相信一定可以讓整個藍營士氣大振。
對於主持人追問，如果沒有當選黨魁，是否就不會想到艱困區參選？他表示並非如此，強調提名權在黨主席手中，他必須予以尊重，不能擅自做主﹔至於是否接受提名？他說，「那就是看狀況」，緊接著又說，「我不入地獄，誰入地獄。」
不過，當主持人再問，對於參選二０一八抱持開放性？韓國瑜卻又說，自己賣菜已經賣了四年半，其實已經上了癮，「真的內心世界很喜歡賣菜的工作。
對於競爭對手洪秀柱、郝龍斌、詹啟賢過去都曾公開肯定他是藍營戰將，當選後要予以重用，是否意謂不被看好可以當選？韓國瑜表示，謝謝大家這麼看重他，他也不好講太多拒絕的話，但自己仍會一本初衷，畢竟現在已經民心思變，他相信黨員在最後的投票一刻，會慎重思考。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 法官、檢察官爆辭退潮 基層法界人士：對現況灰心
- 公開補教界狼師名！高市議員蕭永達：若有錯、退出政壇
- 台灣尚未獲WHA邀請 綠委開國際記者會助攻
- 司改會議》王昊姑姑談被害者保護措施 力推3方向
- 警方強制拆除原民凱道紮營！與警方發生衝突抗爭
網友回應
熱門新聞
- 綠燈直行被闖紅燈機車撞上 無肇責卻判賠169萬
- MLB》台灣球迷受訪高喊加油 神奇的事情發生了（影音）
- 北韓試核恐成七傷拳？專家：可能導致火山爆發
- 梅雨不「霉」 鄭明典：梅雨呈一波解決趨勢
- 「鳥叔」PSY回來了 新女郎清純娜恩加持
- 蕾哈娜再次搶光全場焦點！扮成「人形花」現身Met Gala
- 原民凱道抗議變調 警方上午順利清場
- 一國兩制不存在？黃之鋒：香港現在是「1.5制」
- 開發票漲價了！知名彰化「北門口肉圓」 漲幅達25％
- MLB》6局狂飆7K 陳偉殷繳優質先發
- 《通靈少女》發威 最後一集收視率竟是...
- 不重視低血糖 醫師：恐成植物人
- 台股開盤上漲65.72點 報9937.72點
- 恭喜！孫耀威證實註冊成人夫 求婚過程超催淚
- 亞洲盃東亞資格賽開訓 力拚前四
- 〈徵文啟事〉看手機不看孩子
- NBA》騎士今戰暴龍 嚴管「雙槍」
- 花蓮隨借隨還OBIKE上路 14日前免費騎
- 阿樂手機號碼忘了馬賽克 電話被打爆
- 次子出生3天就動開心手術 吉米金莫在節目上泛淚哽咽
- 盛產行情亂 桂竹筍價差三倍
- 加入《星際異攻隊2》後 漫威還想讓史特龍繼續出現在MCU！
- 男神金城武電眼迷死人 「連汗味都是香的」
- 教長︰球衣是最基本 體署須督導
- 王小棣樂見政府推台灣IP到國際
- 周天成也發聲 要贊助商改進
- 「兩邊都不想投！」 法國51大遊行丟汽油彈抗議
- 閣員頻失言 安倍內閣支持率仍有六成
- 保障學生補教安全 高雄教育局防堵「狼師」
- 污水道工程頻出包 市府開罰包商70萬
- 誤把便衣警當爽約友人「呼巴掌」 這下GG了！
- 周董「滾出去」罵錯人 因心急護歌迷2度致歉
- 被酸「沒資格在演藝圈」 劉雨柔照樣造句嗆鄉民
- 拿離職金怒扔汽油彈 校車司機判4個月
- 日本人氣女星告別紙片人 義大利慘淪路人甲
- 久坐下肢腫 小心血栓奪命
- 《通靈少女》也反服貿？網友笑：不賣到中國嗎？
- 出版IP應用展 說出台灣好故事
- 慶祝自己的節日 柳奇護理師李佩諭懷念阿嬤的味道
- 科普環島列車今開行 小朋友開心搭火車玩科學
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：若選上藍魁 韓國瑜：考慮參選2018台南市長或高雄市長
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分