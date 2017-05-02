遭指無行政倫理 徐國勇：國民黨威權心態作祟

2017-05-02 13:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨指行政院發言人徐國勇今接受廣播媒體訪問說明前瞻計畫，過程中直呼林全院長名諱，應稱呼「林院長」，直指徐無行政倫理。對此，徐國勇表示，完全是威權心態作祟，令人啼笑皆非，他常稱「小英總統」，亦無不敬之意，奉勸應該拋棄黨國威權思考。

國民黨稱，行政院發言人理應為政策辯護，徐卻口稱都是林全發動、主導，完全沒有替政策辯護，由此可以看出林全目前是內外交迫，建議林全不如歸去。

徐國勇駁斥，林全是行政院長，主導政策；他所說的這句話，是反駁有心人士對林全院長大權旁的污蔑，且他在節目上也對環評丶蚊子館及財政紀律等質疑說明，正是為政策辯護。

徐國勇強調，新北市長朱立倫及新竹縣長邱鏡淳等國民黨人士都在爭取經費，已經是前瞻基礎建設的另一種辯護。