| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
佔領主席台？ 中午只見標語不見藍委 PR 樂活新主張 從吃對做起
 首頁 > 政治

禁用一次性餐具政策 柯P：下階段中央機關和大企業

玉山金控響應台北巿政府禁用一次性及美耐皿餐具，台北市長柯文哲2日出席記者會表揚，並享用員工餐廳環保午餐。（記者羅沛德攝）

2017-05-02  13:22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲上任推行禁用一次性及美耐皿餐具政策，繼百貨業者響應後，玉山金控也成為第一個響應的金融業者。柯文哲指出，推行方向是從政府機關到學校，下一步就是大企業，而第三階段則是大企業和中央政府機關，最後是民間的中小企業，目標讓台北成為更環保的城市。

玉山金控自費逾四百萬元汰換總部大樓、登峰園區及希望園區等三座大型員工餐廳所使用的餐具，響應北市府禁用一次性及美耐皿餐具政策。市長柯文哲今出席響應活動後受訪時表示，政策推行方向由內而外、由公而私，從政府機關到學校，下一步就是大企業，第三階段要處理的大企業和中央政府機關和學校，最後民間的中小企業，目標讓台北成為更環保的城市。

柯文哲在北市環保局長劉銘龍、玉山金控總經理黃男州陪同下，視察玉山金控員工餐廳汰換餐具成果之外，也在現場體驗打菜、用餐等環境，柯文哲一如往常埋頭苦吃，現場媒體問好不好吃？柯打趣說，自己很好養。

玉山金控總經理黃男州說，此次響應北市府政策之外，還將每月13日訂為玉山環保節能教育日，每週一為玉山蔬食日，落實綠色採購，打造樂活環境。

廣告
  • 玉山金控響應台北巿政府禁用一次性及美耐皿餐具，台北市長柯文哲2日出席記者會表揚，並享用員工餐廳環保午餐。（記者羅沛德攝）

    玉山金控響應台北巿政府禁用一次性及美耐皿餐具，台北市長柯文哲2日出席記者會表揚，並享用員工餐廳環保午餐。（記者羅沛德攝）

  • 玉山金控響應台北巿政府禁用一次性及美耐皿餐具，台北市長柯文哲（左）2日出席記者會表揚，並與玉山銀行董事長曾國烈（中）、玉山金控總經理黃男州（右）、台北市環保局長劉銘龍一同享用員工餐廳環保午餐。（記者羅沛德攝）

    玉山金控響應台北巿政府禁用一次性及美耐皿餐具，台北市長柯文哲（左）2日出席記者會表揚，並與玉山銀行董事長曾國烈（中）、玉山金控總經理黃男州（右）、台北市環保局長劉銘龍一同享用員工餐廳環保午餐。（記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 柯文哲 玉山金 美耐皿餐具
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒菜肉捲
好簡單！蔥烤吳郭魚
馬鈴薯燉肉有訣竅！
保溫杯去漬４妙方
轉寄

標題：禁用一次性餐具政策 柯P：下階段中央機關和大企業


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月2日‧星期二‧丁酉年四月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.