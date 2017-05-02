禁用一次性餐具政策 柯P：下階段中央機關和大企業

玉山金控響應台北巿政府禁用一次性及美耐皿餐具，台北市長柯文哲2日出席記者會表揚，並享用員工餐廳環保午餐。（記者羅沛德攝）

2017-05-02 13:22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲上任推行禁用一次性及美耐皿餐具政策，繼百貨業者響應後，玉山金控也成為第一個響應的金融業者。柯文哲指出，推行方向是從政府機關到學校，下一步就是大企業，而第三階段則是大企業和中央政府機關，最後是民間的中小企業，目標讓台北成為更環保的城市。

玉山金控自費逾四百萬元汰換總部大樓、登峰園區及希望園區等三座大型員工餐廳所使用的餐具，響應北市府禁用一次性及美耐皿餐具政策。市長柯文哲今出席響應活動後受訪時表示，政策推行方向由內而外、由公而私，從政府機關到學校，下一步就是大企業，第三階段要處理的大企業和中央政府機關和學校，最後民間的中小企業，目標讓台北成為更環保的城市。

柯文哲在北市環保局長劉銘龍、玉山金控總經理黃男州陪同下，視察玉山金控員工餐廳汰換餐具成果之外，也在現場體驗打菜、用餐等環境，柯文哲一如往常埋頭苦吃，現場媒體問好不好吃？柯打趣說，自己很好養。

玉山金控總經理黃男州說，此次響應北市府政策之外，還將每月13日訂為玉山環保節能教育日，每週一為玉山蔬食日，落實綠色採購，打造樂活環境。