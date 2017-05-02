政大將討論蔣銅像去留 陳芳明盼「掙脫歷史惡靈」

陳芳明指出，政大將在5月9日舉辦公聽會，討論如何處理蔣中正銅像，他希望能在退休前看見校園掙脫這個「歷史惡靈」。（圖擷取自陳芳明臉書政大蔣中正銅像處理iConcern平台）

2017-05-02 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕政治大學校務會議在1月時通過學生提案，籌組蔣中正銅像處置委員會，討論是否移走蔣中正銅像，而政大教授陳芳明指出，政大將在5月9日舉辦公聽會，討論如何處理蔣中正銅像，他也坦言：「只希望自己在退休之前，能夠看見這個校園終於掙脫長期的歷史惡靈。」

陳芳明在臉書貼出1張蔣中正銅像照片，表示這座銅像位於校園內的中正圖書館大廳，所有進門的師生看到黑色銅像，總是會升起一股「威脅感」。另外，陳芳明貼出的照片中，有1位學生正在銅像旁閱讀，陳芳明指出：「學生在知識追求中享有無邊的自由。蔣介石卻是干涉思想、控制自由的威權強人。這張照片，是新舊時代的強烈對照。尤其在以人文社會為主的圖書館，長期以來構成極大的諷刺。」

陳芳明強調，若崇尚自由，就不可能崇拜獨裁者，歷史遺留下來的問題是全校師生都必須勇敢面對的，他也希望，能夠在退休前看見校園掙脫這個「歷史惡靈」。