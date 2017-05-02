| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
佔領主席台？ 中午只見標語不見藍委 PR 樂活新主張 從吃對做起
 首頁 > 政治

政大將討論蔣銅像去留 陳芳明盼「掙脫歷史惡靈」

陳芳明指出，政大將在5月9日舉辦公聽會，討論如何處理蔣中正銅像，他希望能在退休前看見校園掙脫這個「歷史惡靈」。（圖擷取自陳芳明臉書政大蔣中正銅像處理iConcern平台）

2017-05-02  13:31

〔即時新聞／綜合報導〕政治大學校務會議在1月時通過學生提案，籌組蔣中正銅像處置委員會，討論是否移走蔣中正銅像，而政大教授陳芳明指出，政大將在5月9日舉辦公聽會，討論如何處理蔣中正銅像，他也坦言：「只希望自己在退休之前，能夠看見這個校園終於掙脫長期的歷史惡靈。」

陳芳明在臉書貼出1張蔣中正銅像照片，表示這座銅像位於校園內的中正圖書館大廳，所有進門的師生看到黑色銅像，總是會升起一股「威脅感」。另外，陳芳明貼出的照片中，有1位學生正在銅像旁閱讀，陳芳明指出：「學生在知識追求中享有無邊的自由。蔣介石卻是干涉思想、控制自由的威權強人。這張照片，是新舊時代的強烈對照。尤其在以人文社會為主的圖書館，長期以來構成極大的諷刺。」

陳芳明強調，若崇尚自由，就不可能崇拜獨裁者，歷史遺留下來的問題是全校師生都必須勇敢面對的，他也希望，能夠在退休前看見校園掙脫這個「歷史惡靈」。

廣告
  • 陳芳明臉書全文。（圖擷取自陳芳明臉書）

    陳芳明臉書全文。（圖擷取自陳芳明臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 政大 蔣介石 蔣介石銅像 銅像 陳芳明
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒菜肉捲
好簡單！蔥烤吳郭魚
馬鈴薯燉肉有訣竅！
保溫杯去漬４妙方
轉寄

標題：政大將討論蔣銅像去留 陳芳明盼「掙脫歷史惡靈」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月2日‧星期二‧丁酉年四月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.