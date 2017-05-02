快訊佔領主席台？ 中午只見標語不見藍委 PR 樂活新主張 從吃對做起
國民黨續占主席台 趙天麟批：暴力展現無能的一面
2017-05-02 13:27
國民黨立法院黨團今天在立法院院會發出甲級動員令，黨籍立委一早就占領主席台，癱瘓議事。（記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕為要求退回「前瞻基礎建設計劃特別條例」，立院國民黨團今早繼續占領主席台，導致立法院院會再次空轉。對此，民進黨立委趙天麟則表示，國民黨如果只能夠跟基本教義派、或最極端的軍公教支持者來討拍，這樣的黨只會越走越狹隘，國民黨的暴力，最後也只是展現無能的一面。
綜合媒體報導，趙天麟表示，國民黨的抗爭，已經到了不可思議、讓人無法置信的程度，不管是在委員會或是在院會，都用這種癱瘓式、暴力、叫囂的方式進行杯葛，實在不是一個對話的態度。國民黨若有任何的看法，可以透過民主審議程序進行對話，民進黨也願意與在野黨對話，但如果每次都用暴力、或占主席台方法，這樣實在不妥。
趙天麟指出，如果國民黨只能夠跟基本教義派、或最極端的軍公教支持者來討拍，這樣的黨只會越走越狹隘，大部分軍公教朋友還是相對理性的。他也強調，國民黨的暴力，最後只是展現無能的一面，暴力行為讓最極端的基本教義派，得到情緒性的勝利，但對廣大的軍公教人員來說，是他們最不願樂見的。
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