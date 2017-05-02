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台南警消沒有「危險職務加給」民代呼籲爭取
2017-05-02 12:21
台南警消沒有「危險職務加給」，民代呼籲爭取。（記者洪瑞琴攝）
〔記者洪瑞琴／台南報導〕市議員陳怡珍今日在議會質詢，針對警消外勤人員超勤津貼，直轄市警察消防勤務繁重，行政院自104年核發給台北市、新北市、桃園市和台中市「危險職務加給」，目前6都中只剩下南市跟高雄市未參加，平平一樣是直轄市，南市的警消福利卻是6都最差，實在不公平！
消防局長李明峰答詢表示，將會研議規劃今年度爭取發放危險職務加給。
陳怡珍表示，警消外勤人員超勤津貼，南市最多只有1萬3千5百元，相較於其他5都皆為1萬7千元，實屬6都最低，連比我們晚升格的桃園市，超勤津貼上限都比我們多，台南縣市合併至今只加了5百元，第一線警消人員實在無奈、力不從心。
另外，陳怡珍也表示，目前南市共有1043位消防人員，但1年僅編列73500元的健檢經費，只能補助21位消防員進行健檢，比例相當懸殊，且主管單位沒有追蹤，對於健檢結果毫無掌握，而警察局則是一年編列50萬元，供40歲以上同仁進行2年1次健檢，同樣沒有追蹤。
陳怡珍表示，近年來頻頻發生警消人員在執行勤務時身體不適，如心肌梗塞的狀況，第一線人員的健康相當重要，警察、消防員是保護人民生命及財產安全的重要防線，如果不能照顧好基層人員的身體健康，如何帶給民眾安全感？再者，同樣身為台南市，警消人員的福利有落差，消防局應好好檢討改善。
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