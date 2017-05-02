中市3局搬7期商辦？國民黨團：不准搬
台中市議會國民黨團質疑市府三機關搬遷計畫是浪費公帑。（記者張菁雅攝）
〔記者張菁雅／台中報導〕台中州廳與附屬建築群將修繕活化，位於台中州廳的台中市政府3個機關必須搬到7期重劃區，台中市議會國民黨團今天表示，交通局位在舊市議會，而舊市議會不再修繕範圍，竟然偷偷跟著搬家，黨團要求交通局不准搬，且都發局與環保局也應在中區租賃辦公室。
國民黨團書記長李中、執行長顏莉敏指出，交通局、環保局、都發局承租7期商辦，整年租金合計達1億1925萬9600元，市府表示因為台中州廳與附屬建築群獲得文化部「再造歷史現場計畫」補助，3個機關必須搬遷，另租辦公空間；但經向文化部詢問，文化部回覆舊市議會不是這項計畫補助的修繕建物，為何在這裡辦公的交通局要跟著搬家？
議員楊正中也拿出市府103年歷史建物的公告、市府文化局今天的專案報告，證明舊市議會不是歷史建物，文化部補助修繕範圍只有台中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群。
議員張瀞分、朱暖英、黃馨慧則說，市長林佳龍口口聲聲說要救中區，卻把上述3個機關從中區搬到7期，若要搬家，應該在中區找地點，不然，豐原的舊縣議會也有足夠空間可使用，不該再浪費公帑。
市府則表示，市府爭取將舊市議會規劃為國家級博物館，目前已與文化部達成共識，文化部也希望舊城整體包括州廳、舊市議會等，可以整體設計，讓時程規劃一致，因此環保、都發、交通三局搬遷作業必須同步展開。
市府也指出，早在前市長胡志強時期就曾規劃將州廳局處搬遷，原本計畫「興建全新商場、住宅與國際觀光旅館」，顯見前市府也認為州廳不適合繼續作為辦公場所，所幸該計畫停止，文化資產得以沒被改為商場、飯店或住宅，否則州廳將難以平安度過整建工程期。
市府同時表示，目前台灣大道市政大樓及議會的選址，均於前市府執政時期設計興建，但空間無法容納全府機關。為彌補缺失並配合州廳改造計畫，市府已推動第2市政大樓興建計畫，3機關短租5年後將遷回市府廳舍；而考量民眾洽公便利性與交通便捷性，現租賃地點以臨近市府及市議會為主，均為公用。
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標題：中市3局搬7期商辦？國民黨團：不准搬
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