稱文萌樓被送上斷頭台！日日春協會籲北市府收歸國有

2017-05-02 11:58

〔記者楊國文／台北報導〕曾是公娼館的台北市歸綏街文萌樓，被北市府指定為市定古蹟，並委託日日春協會管理，6年前文萌樓出售後，林姓女屋主提告要求日日春協會遷出文萌樓，從一至更一審均認定日日春協會無權占有，共3度判日日春敗訴，判須清空返還文萌樓，最高法院今舉行言詞辯論，日日春協會指出，文萌樓已被送上斷頭台，呼籲北市府應將文萌樓收歸國有，最高法院應審酌文萌樓具古蹟、文資公益優於私產投資，判日日春勝訴。

日日春關懷協會互助協會秘書郭姵妤在開庭前的記者會指出，文萌樓是重要文化資產，不應淪為私人套利工具，她指稱預期日日春協會一旦敗訴，就會被趕出文萌樓，屆時文萌樓象徵的妓權和公娼運動的文資意義也會喪失，呼籲各界搶徵救文萌樓。

日日春協會提出兩項主要訴求，一是期盼政府不應縱容投機客炒作古蹟，最高法院不應只考量民事侵權行為的角度判決此案，還應審酌古蹟、文資的代表意義，盡量放大法院裁量範圍，二是要求北市府文化局應快馬加鞭，拿出具體作為，研擬相關措施，包括由政府收歸國有、徵收或協議價購等方式，勿坐視文萌樓被投資客活活搞死。對此，尚未取得林姓女屋主的說法。

文萌樓是日治時期興建的兩層樓透天厝建築，北市文化局11年前指定為市定古蹟，曾是性工作者執業處所，日日春協會承租後，變成台灣第一個性工作者運動的場所；六年前，林姓女子以丈夫名義，以330萬元買下文萌樓地上權，隨即出面控告承租戶日日春協會不當占有文萌樓，應騰空遷出。