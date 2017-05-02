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花媽宣示反毒決心 高雄設置全台第一個「毒品防制局」

高雄市長陳菊宣佈將成立全台第一個毒品防制局（翻攝陳菊臉書）

2017-05-02  11:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕為宣示反毒決心，高雄市長陳菊今表示，將於107年1月1日率先成立一級機關「毒品防制局」，統籌規劃高市整體反毒策略，以展現高雄對毒品危害的重視。

市府表示，面對當前新興毒品快速竄起，毒品濫用型態改變、毒品犯案狀況逐年上升、毒品使用人數快速增加及吸毒族群年輕化等重大問題，成立毒品防制專責機關，以積極推動反毒工作，協助毒品施用者戒毒和康復治療，並透過輔導及施予技職訓練，讓戒毒者能有適當工作，遠離毒品，重返社會，刻不容緩。

今日市政會議審議通過設立毒品防制局後，本府將依規定送審高雄市政府組織自治條例修正案到市議會，希望本會期順利通過，以積極進行相關籌備工作，並於107年1月1日正式成立。

市府說明，「毒品防制局」為高市府所屬一級機關，統籌規劃反毒策略，以垂直整合毒品防制業務，橫向協調跨局處毒品防制相關業務，並結合高雄市新成立之「財團法人高雄市毒品防制事務基金會」，由前端預防至後端輔導處遇，並配合警察局積極查緝毒品之模式，整合執行「防毒」、「拒毒」、「戒毒」結合「緝毒」四大工作區塊，以擘劃高雄成為無毒家園宜居城市。

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