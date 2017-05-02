台灣尚未獲WHA邀請 綠委開國際記者會助攻
多位民進黨立委2日召開「WHA需要台灣台灣也需要WHA」國際記者會，表達台灣加入國際組織運作的必要性，也對中國從中阻撓表示不滿。（記者張嘉明攝）
〔記者彭琬馨／台北報導〕世界衛生大會報名截止日在即，台灣邀請函至今沒有著落。民進黨立委邱泰源等多位綠營立委上午召開國際記者會，對世界衛生組織提出鄭重呼籲。邱泰源以中華民國醫師公會會長身分強調，台灣過去在世界各地無條件貢獻醫療所長，許多災難救助都沒有缺席，國際醫療不該有缺口，盼WHO別讓政治影響醫療專業，盡速寄發邀請函給台灣。
五月底即將在瑞士日內瓦舉辦的世界衛生大會，網路報名即將在下週一截止，由於台灣至今仍未收到邀請函，能否以觀察員身分出席大會仍是未知數。民進黨立委邱泰源、林靜儀、羅致政、王定宇、陳其邁與莊瑞雄等立委，上午大陣仗召開國際記者會。邱泰源先是以英文朗讀聲明，內容提到，台灣過去的醫療表現成效良好，且熱心參與國際醫療推動工作、無條件貢獻所長，SARS疫情爆發也證明台灣醫療發展深切影響全球醫療，衷心期望WHO能邀請台灣參與今年的世界衛生大會。
自2006年開始參與台灣國際醫療任務的林靜儀發言時特別以英文強調，台灣過去十幾年從未忘記過自己對世界的醫療責任，數千名醫療人員到台灣邦交國、甚至沒有邦交的國家協助當地醫療任務；林靜儀說，政治力不要介入重要的健康人權議題，台灣被視為不存在的國家，對長期在國際社會中貢獻的醫療人員是不公平的。
媒體問及國民黨認為若蔡英文接受九二共識即有機會接獲邀請函，對此羅致政認為，台灣不能參與世界衛生大會唯一的因素就是中國干擾，若把九二共識當作出席會議前提，剛好違反世界衛生組織創立的「普世醫療」的宗旨；王定宇批評，「國民黨是在幫誰說話」，如果要接受九二共識才能參與WHA，對台灣來說是不道德的。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 狂人即將相見！ 川普：我願會見金正恩
- 法官、檢察官爆辭退潮 基層法界人士：對現況灰心
- 中市3局搬7期商辦？國民黨團：不准搬
- 詹啟賢：國民黨過去未提撥退休金 違反勞基法
- 台南警消沒有「危險職務加給」民代呼籲爭取
- 鳳山摩鐵驚傳1死1傷 警懷疑案情不單純
- MLB》6局狂飆7K 陳偉殷繳優質先發
- 陳意涵中國當導演 爆出有「反台獨保證書」
- 台灣驚現龍捲風？專家出面解析...
- FBI遭踢爆 女翻譯官竟與IS恐怖份子結婚
- 「象」高雄出發 恰爸7日開球
- 《謠言終結站》蜂蜜結晶是假蜜？ 食藥署：正常現象
- 攤販佔道堵側門 校方闢「走道」解圍
- NBA》柯瑞壞壞！調侃「瘋邦」：去猶他不會玩摩托車
- 綠燈直行被闖紅燈機車撞上 無肇責卻判賠169萬
- MLB》台灣球迷受訪高喊加油 神奇的事情發生了（影音）
- 921帶走4親人 單腳重繪人生
- 球員平均年薪1922萬 軟銀居日職榜首
- NBA》詹姆斯啤酒助興 準決賽首戰重挫暴龍
- 拒含糖飲料進校園 彰化教喝白開水
- 明志科技大學5/3校園徵才 台塑、高鐵都來了
- 南美館法人化遭疑黑箱 董事會、文化局重申依法行政
- 〈徵文啟事〉看手機不看孩子
- 漢光兵推登場 美觀摩團仍由退將領軍
- 50歲港姐剩女 陪「他」歡度81歲生日
- 被影射誘姦男師遭切割？ 補習班公告：停止所有課程
- 自由廣場》談小英漸進式改革
- 格鬥狂人不是要來單挑！ 館長：已邀徐曉冬來台
- 閣員頻失言 安倍內閣支持率仍有六成
- 「蝙蝠俠」瞞癌2年認了 方基墨︰康復了
- 書劍集》脫歐談判的前階段對峙
- 舉重亞錦賽三金 郭婞淳風光返國
- 貼片百百款 聰明選健康用
- 長榮貨輪被搞鬼 船底掛42公斤毒品
- 立院初審年改 國民黨暴力杯葛
- 〈三代同堂樂〉老後人生 及早安排
- 傳裸照還恐嚇 洋男判6月加勞務
- 《通靈少女》發威 最後一集收視率竟是...
- 屏東縣議員呼籲高鐵應延伸至墾丁
- 兩大塑身衣相尬 萊卡兒副總判賠百萬、登報道歉
- 美國發布夏季歐洲旅遊警示 4國慎防恐怖攻擊
- NBA》撞斷門牙顛倒勇 湯瑪斯逆襲巫師
- 平鑫濤女為家人不平 指瓊瑤讓侯文詠躺槍
- NBA》溜馬總管接任總裁 「由我決定喬治的團隊」
- 新城公所行動辦公室 老農捧場
標題：台灣尚未獲WHA邀請 綠委開國際記者會助攻
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email