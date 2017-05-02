台灣尚未獲WHA邀請 綠委開國際記者會助攻

多位民進黨立委2日召開「WHA需要台灣台灣也需要WHA」國際記者會，表達台灣加入國際組織運作的必要性，也對中國從中阻撓表示不滿。（記者張嘉明攝）

2017-05-02 11:48

〔記者彭琬馨／台北報導〕世界衛生大會報名截止日在即，台灣邀請函至今沒有著落。民進黨立委邱泰源等多位綠營立委上午召開國際記者會，對世界衛生組織提出鄭重呼籲。邱泰源以中華民國醫師公會會長身分強調，台灣過去在世界各地無條件貢獻醫療所長，許多災難救助都沒有缺席，國際醫療不該有缺口，盼WHO別讓政治影響醫療專業，盡速寄發邀請函給台灣。

五月底即將在瑞士日內瓦舉辦的世界衛生大會，網路報名即將在下週一截止，由於台灣至今仍未收到邀請函，能否以觀察員身分出席大會仍是未知數。民進黨立委邱泰源、林靜儀、羅致政、王定宇、陳其邁與莊瑞雄等立委，上午大陣仗召開國際記者會。邱泰源先是以英文朗讀聲明，內容提到，台灣過去的醫療表現成效良好，且熱心參與國際醫療推動工作、無條件貢獻所長，SARS疫情爆發也證明台灣醫療發展深切影響全球醫療，衷心期望WHO能邀請台灣參與今年的世界衛生大會。

自2006年開始參與台灣國際醫療任務的林靜儀發言時特別以英文強調，台灣過去十幾年從未忘記過自己對世界的醫療責任，數千名醫療人員到台灣邦交國、甚至沒有邦交的國家協助當地醫療任務；林靜儀說，政治力不要介入重要的健康人權議題，台灣被視為不存在的國家，對長期在國際社會中貢獻的醫療人員是不公平的。

媒體問及國民黨認為若蔡英文接受九二共識即有機會接獲邀請函，對此羅致政認為，台灣不能參與世界衛生大會唯一的因素就是中國干擾，若把九二共識當作出席會議前提，剛好違反世界衛生組織創立的「普世醫療」的宗旨；王定宇批評，「國民黨是在幫誰說話」，如果要接受九二共識才能參與WHA，對台灣來說是不道德的。