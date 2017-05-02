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爭前瞻 新北國民黨團不同調？ 綠委要朱立倫踹共

民進黨立委呂孫綾（右起）、吳秉叡、蘇巧慧與張宏陸等，2日召開「前瞻不能退，團結為新北」記者會，要求新北市長朱立倫出來面對民意。（記者張嘉明攝）

2017-05-02  11:49

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨籍新北市選區立委們指出，前瞻基礎建設建設特別條例將於本週重審，新北市長朱立倫僅蜻蜓點水式出席公聽會後大要經費，又未與新北市立委溝通，一方面爭取經費，一方面國民黨立委卻又要求退回計畫，令人錯亂，他們願與朱立倫溝通，為新北市爭取建設。

立委吳秉叡指出，朱立倫出席公聽會，向中央獅子大開口要錢，前瞻預算總額約8800億元，其中軌道建設佔4241億元，新北市府單此就爭取1372億元，加上其他項目，幾乎超過整體預算過半，國民黨團此際卻佔領主席台，要求退回條例、重審預算，令人錯亂。

吳秉叡說，新北市府只發幾張公文即透過媒體向新北立委說要爭取哪些經費，但從未與們溝通過，如此效果可能會大打折扣，除希望國民黨團能與藍營地方政府溝通好，不要自香矛盾，也盼朱立倫能撥冗談談，而非要他們囫圇吞棗，願為新北市建設一起努力。

立委蘇巧慧則表示，前瞻計畫絕不能退，新北市捷運三鶯線即包含在內，樹林萬大線未納入前瞻，是當時國民黨執政的中央與新北市始終談不出結果，她就任立委後才送入行政院核定，即使如此，國家發展委員會仍積極將之列入年度預算，只要能執行、動工都是好事。

立委呂孫綾指出，前瞻計畫早在二月就與地方府溝通，更辦過五場公聽會，地方首長皆列席爭取建設，並與區域立委協調，但朱立倫僅出席4月17一場，也未與在地立委接觸，僅發電子公文，如此作法粗糙又不尊重，盼朱立倫拿出計畫，與他們一起努力爭取建設。

立委張宏陸表示，新北市府看似爭取很多經費，但盲點在於城鄉建設總經費1372億元，新北市僅爭取其中的23億餘元，此區塊經費包括道路開闢、停車場興建等生活圈事宜，希望新北市不要只爭取軌道經費而忽略其他，也希望新北市府能以更全面角度來看計畫。

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  • 新北市選區的民進黨立委們，要求市長朱立倫就前瞻計畫一起討論。（記者鄭鴻達攝）

    新北市選區的民進黨立委們，要求市長朱立倫就前瞻計畫一起討論。（記者鄭鴻達攝）

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相關關鍵字： 前瞻基礎建設計畫 前瞻條例 吳秉叡 國民黨團 朱立倫
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