前瞻由三巨頭主導 徐國勇否認
2017-05-02 11:16
〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院明天將重審前瞻條例草案，行政院發言人徐國勇今天受訪表示，政府在論述的確不夠清楚，行政院第一次召開前瞻基礎建設的記者會確實不成功，但前瞻計畫是經過政府長期的醞釀，並非倉促提出，他去年十月一日接任發言人時，就知道有這個案子。
徐國勇上午接受廣播專訪，就前瞻基礎建設計畫提出說明。主持人周玉蔻追問，外傳前瞻計畫從頭到尾是彭淮南、國策顧問何美玥、前行政院長林信義主導，而當初是總裁彭淮南向蔡英文總統建議做，蔡總統才要林全提出計畫，林全才會闡述不清，周玉蔻也爆料，有人向她檢舉，「有些公文還要給何美玥看」。
不過，徐國勇對此否認，他強調，前瞻還是由林全主導，拍版定案的是林全。而當初討論時，也廣納各方意見，並曾向央行總裁彭淮南徵詢過意見，「大家都會提出意見。」
對於國民黨批評前瞻計畫分配不公，徐國勇說，新竹縣長邱鏡淳施政報告納入前瞻計畫，這顯示人人都想爭取相關建設，「這是一個好計畫。」
至於有人批評前瞻計畫助長「蚊子館」，徐國勇強調，前瞻計畫其實是「把過去的蚊子館變成不是蚊子館」，比如興達港，行政院規劃遠洋泊區為海洋科技園區，近海泊區轉型為觀光休閒碼頭，日後興達港會變成綠能風機組裝碼頭，就是將蚊子館再利用的例子。
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