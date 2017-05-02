會議記錄曝光！市長室與遠雄喬大巨蛋移樹

松菸公園催生聯盟等團體今到北市府表示，今天才赫然發現今年1月所市府與遠雄所召開的移樹會議是由市長室專員賴彥霖主持，等於市長直接授權，要柯出來面對。（記者鍾泓良攝）

2017-05-02 11:08

〔記者鍾泓良／台北報導〕「如果，我們不能把樹當作樹看待，把樹當成一個生命看待的話，我們如何建立一個把人當成人看待的社會。」台北市長柯文哲於2014年時在聲援松菸護樹曾如此說。但北市府日前在遠雄尚未完成都審、環評及建照完成下，就同意遠雄移植忠孝東路、光復北路33棵樹。松菸護樹志工團、松菸公園催生聯盟等團體今到北市府表示，今天才赫然發現今年1月市府與遠雄所召開的移樹會議是由市長室專員賴彥霖主持，等於市長直接授權，要柯出來面對。

松菸公園催生聯盟召集人游藝表示，大巨蛋的公安、違規問題解決了嗎？既然沒有1項問題解決，卻還要讓遠雄移植樹木。他表示，今天取得議員李慶鋒辦公室所調閱的1月24日市府與遠雄召開移樹會議紀錄。他坦言，還沒拿到會議記錄前一直以為是體育局亂搞，結果發現是市長室親自處理要把樹移走，「搞甚麼東西啊！」

游藝說，市府一邊罵遠雄是黑心財團、複雜的政商關係，一邊跟遠雄喬，要市長室說明清楚，為什麼要跟遠雄私底下喬事情，為什麼沒有知會公民團體邀請我們一起參與，「公開透明在哪裡？開放政府在哪裡？資訊公開在哪裡？通通都沒有！」他也提到，市府3年前說樹木只有47、48年，不需要送樹木保護審查，經過3年，現在這些樹木已經超過50年，要求市府立即啟動樹保審查，強調「你如果讓遠雄動這些樹，我們未來到市政府，不會只是喊口號。」