境外學生怒吼 要求健保不分本外

境外學生在立法院外怒吼，反對政府將修法，把境外學生的健保費一致調漲到1249元，增加學生負擔。（記者吳柏軒攝）

2017-05-02 11:07

〔記者吳柏軒／台北報導〕健保修正草案即將在今天由立法院表決，雖把中國學生納入保障，但卻統一所有境外學生保費到1249元，變相調高原本僑外生保費，上午一群境外生來到立法院外，怒吼：「不分本外、公平納保！」要求政府依照量能負擔原則，避免假人道、真歧視的健保法案。

境外生權益小組成員、馬來西亞僑生黃康偉說，立委擬修改的健保草案，不符合公平性原則，一致調漲所有境外生保費到1249元，相當於月薪8萬6千多元的保費，如此高額要求學生全額自付，恐讓部分無法打工、經濟弱勢的境外生對來台念書卻步，認為健保應該符合「量能負擔」原則。

首批來台的中國學生陳瑞遠表示，已在台灣讀書6年，認為中生納入健保才可保障正常就學，否則有中生受傷都不敢就醫，而境外生都是年輕人，納保並不會擴大健保財務虧損。

高教工會組織部主任林柏儀說，中生納保是遲來的正義，而且過去僑外生每月所繳的749元，就已經是等同月薪5萬元者的健保費，早被學者批評，如今通通一致調到1249元，這條嚴苛的界線畫下，外界雖說「沒錢不要來念」，但此想法將排擠沒錢的人，是嚴重歧視。

境外生權益小組曾發動400名本土與境外生連署，近50多個學生及社運團體也相挺，共同反對這次一致調漲的納保法案，今天也有近20人在立法院外齊聲怒吼，要求「不分本外、公平納保」、「量能負擔更公平、健康保障不排外」，呼籲中生依照現行港澳僑生保費749元標準納保，並依量能負擔原則，重新檢討第六類別被保險人保費。

多位僑外生2日在立法院外舉行「健康保障不排外，量能負擔更公平」記者會，表達反對調漲全體境外生保費的訴求。（記者廖振輝攝）