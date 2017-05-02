宜蘭議會開議 議長期許新縣府團隊提升行政效率
宜蘭議會開議，宜蘭代理縣長吳澤成表示，有信心改善行政效率。（記者簡惠茹攝）
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣議會第18屆第5次大會會議今天舉行開幕典禮，議長陳文昌希望代理縣長吳澤成帶領的新團隊，可以提升行政效率和品質，否則人民怨聲載道。吳澤成表示，行政效率也是他要求團隊要加強的，每件公文、人民申請案件都列管，有自信效率會獲得改善。
議長陳文昌希望新的團隊可以提升行政效率，他說，常常聽到議員或民眾提起，申請建照、使照，包含休閒農場、資材室和農舍的案件，有的速度很快，有的速度卻很慢，老百姓也因此有些怨言，拖了許久，希望新的團隊可以對症下藥，提升效率和品質，這沒有比辦好全國運動會不重要，因為這是老百姓們直接的感受。
另外，陳文昌也希望縣府可以好好利用政策工具，規劃各鄉鎮的發展藍圖，陳文昌說，「希望縣府許各鄉鎮一個美夢」，雖然現在財政困難，但是各鄉鎮如果有願景、有目標，才能帶動發展，例如員山的童玩公園要趕快進行，三星鄉得天獨厚的地熱能源，希望能劃定區域，規劃溫泉區，蘇澳的冷泉更要加以發展，有規劃，各鄉鎮才有目標，希望利用最後一年多的時間，維繫宜蘭價值，再創宜蘭發展高峰。
宜蘭代理縣長吳澤成表示，議長提醒要在地方上有積極建設規劃的部份，縣府會積極推動，另外有關於縣府行政團隊的效率問題，他在2月8日接任代理縣長後，就認為同仁服務態度和行政效率要大大加強，該調整的要調整、該改進的就改進，同仁遇到的行政效率問題，主管也要負起責任馬上了結協助，不要讓承辦人耽擱。
「任何天大的困難，你解決不了，我們一起解決。」吳澤成說，上任後就要求團隊，不要耽擱到人民的申請案件，每件公文、人民申請案件都請計劃處列管，每個禮拜的縣務會議也都逐案檢討，他有自信效率會獲得改善，縣府也願意接受任何監督提醒，做到讓人民感到更幸福。
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