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前瞻計畫創造5萬就業機會 徐國勇：非倉促提出

行政院發言人徐國勇接受廣播專訪澄清，前瞻計畫是經過政府長期的醞釀規劃，並非倉促提出，且預計8年可創造4萬到5萬個就業機會。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-05-02  11:12

〔即時新聞／綜合報導〕前瞻基礎建設計畫被外界質疑亂花錢且分配不公，行政院發言人徐國勇今天接受廣播專訪澄清，前瞻計畫是經過政府長期的醞釀規劃，並非倉促提出，且預計8年可創造4萬到5萬個就業機會，不是大家所想的不斷建造「蚊子館」，反而是將之活化利用。

徐國勇今天上午接受廣播Hit Fm台北之音專訪表示，前瞻計畫在新政府上台後就已在規劃醞釀，並非突然提出來，且討論時也參考各方建議，還曾向央行總裁彭淮南徵詢過，最後才由行政院長林全拍板。前瞻計畫主要分為5大項，有綠能、數位、水資源、軌道、城鄉建設，除了硬體外，也注重軟體發展，最重要的就是法律鬆綁。

徐國勇還說，前瞻計畫預計8年可創造4萬到5萬個就業機會，許多藍營縣市首長也在爭取預算，代表這計畫是好的。尤其政府在綠能、風力發電方面只花費新台幣246億元做基礎建設，其餘都是由業者投入，大約有1兆4千多億元。

近來有反對人士批評前瞻計畫是助長「蚊子館」，徐國勇澄清說「政府其實是把過去的蚊子館變成不是蚊子館」。比如，行政院規劃把興達港轉型為觀光休閒碼頭與海洋科技園區，就是再利用蚊子館的例子。

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相關關鍵字： 前瞻基礎建設計畫 前瞻計畫 彭淮南 徐國勇 林全
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