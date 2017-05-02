公務員代表：只要總統見我們 就接受年金改革

2017-05-02 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕政府推動年金改革面臨部分軍公教團體強烈反彈，不過全國公務人員協會副秘書長杜關東表示，只要蔡英文總統願意接見他們、聽取他們的意見，之後如果總統堅持年金改革還是要做，他們就接受。

杜關東在1日播出的年代「新聞面對面」節目中表示，他們之所以要面見總統，是要跟總統報告一個大原則的問題，不是要跟總統討錢、要糖吃，是要跟總統講，必須考慮退休金制度是中華民國人事成本的一環、退休金制度跟國家的吏治有關係。他比喻，總統等於是國家的董事長，「我們一個員工去看董事長，有那麼難嗎？」

杜關東說，董事長也可以找財務經理一起來，但她自己要出來，「董事長跟我們講一下說，不行啦，我真的受不了了，非減不可，我們大家也摸摸鼻子，因為董事長講話了。」他強調，他們要報告總統，年金改革跟中華民國的吏治、總體社會經濟、經濟發展及公務員的忠誠有關係。

同場來賓、北市議員高嘉瑜問，「如果總統面見你們，聽完你講的話，然後說還是要做，你就接受，是這樣嗎？」杜關東說「對」，當然是這樣，他可以承諾，他們只是希望把下情，跟國家的董事長好好陳述一番。