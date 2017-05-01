為設龍崎掩埋場 議員爆料里長選舉一票8千元
2017-05-01 21:18
經濟部計畫在龍崎月世界自然景觀地景設掩埋場，議員質疑有官商勾結之嫌。（記者蔡文居攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天進行環保局業務報告及質詢，無黨籍市議員曾順良質詢爆料，指台南龍崎牛埔設置事業廢棄物掩埋場已醞釀多時，傳聞上屆里長選舉，「有人買票一票8000元，是要支持一名里長當選，以說服居民設立掩埋場。」
對於議員影射性的說法，歐欣公司晚間表示，該公司從不介入當地選舉，不管是哪一任里長，他們也都盡力希望能與地方溝通及做好敦親睦鄰，里長選舉是否買票，議員質詢有免責權，如果有疑問，或許應提出實際的證據供調查，里長選舉屬公職選舉，他們並不便評論。
被影射的里長候選人，今天電話未接。其家屬僅說當事人出去不在，並不願多談。
曾順良質詢表示，龍崎掩埋場是沒良心的民代與財團勾結而成的，聽當地居民說，上次里長選舉，後來買票的卻落選，甚至有拿錢的里民事後還拿買票錢歸還，此案在地方鬧的沸沸揚揚。他質疑在牛埔設掩埋場是錯誤的政策，何以市長賴清德未反對？他認為此案涉及官商勾結，要求議會能移送檢調單位介入調查。
民進黨市議員蔡旺詮今天也針對龍崎歐欣掩埋場設置案質詢，指傳聞經濟部可能展延2年。他說，現在中央及地方都是民進黨在執政，該案已違背民進黨環境永續的價值，要求環保局長李賢衛應該堅持下去，若中央要展延也應力抗到底。
蔡旺詮表示，牛埔這地方根本不適合設掩埋場，如果把掩埋場設設在自然景觀地景，當地又有斷層帶經過，也是水源上游，恐將貽笑國際。他要求李賢衛要信守市長賴清德之前的承諾，在地方未有共識前，不准動工。
李賢衛則表示，會把意見向中央來反映，同時也希望中央應下來溝通，跟居民說明。
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