唐鳳不主動用「假新聞」3個字 柯P:自己常常用

2017-05-01 21:04

〔記者鍾泓良／台北報導〕行政院政務委員唐鳳今天至北市府談開放政府理念，其中有網友提問政府處理假新聞後續。唐鳳解釋，自己不會主動用「假新聞」3個字，認為那是某個領導人拿來跟媒體作對的字眼；一旁的市長柯文哲隨即說，自己常常用這個字，讓唐笑說那要再加一位領導人。他認為，政府除了加強民眾媒體識讀及提出即時、公開的回覆系統外，不宜有太多動作；一旁的市長柯文哲僅說「聽起來就是束手無策。」

柯文哲解釋，他認為所謂的假新聞是假標題，標題跟內文讀起來完全不同。唐鳳解釋，就是因為編輯下標題時要吸引注意力，認為講假新聞是把編輯的課責跟辛苦寫報導的記者課責混在一起，認為這樣不是很好。

唐鳳說明，法律內找不到「假新聞」3個字，所以每個人想到都不一樣，「這樣沒辦法處理事情，因為沒有操作型定義。」他說，自己對於網路謠言的部分，建議有一個公開、即時、結構的回覆系統，讓謠言沒辦法自長，除此之外是回到媒體自律，不是政府該管的。

唐鳳強調，如果因為一、兩次網路霸凌、謠言，政府就收更多權力進來，「我們都說政府不會做壞事，但我們不能擔保下一任不會做壞事。」他認為，應讓公民社會自治才對民主有好處；因此當國外媒體來訪時，他都說會在12年國教內放入批判思考跟媒體識讀課程，才是治本的方法。

柯文哲聽完後，僅說聽下來就是束手無策，唐鳳進一步解釋束手無策的意思也就是讓民間可以媒體識讀及讓政府可以即時回應，「再多就可能會侵害新聞自由。」