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「不要埋頭苦幹！」 柯P：公務員要勇於求救

2017-05-01  20:09

〔記者鍾泓良／台北報導〕行政院政務委員唐鳳今天至北市府談開放政府理念。市長柯文哲不免抱怨，之前請台北市教育局提出建構台北市校園ICT基礎設施計畫，結果「黃鶴一去不復返」，教育局等了半年後才跑去向資訊局求救。他認為，公務員缺乏「勇於求救」文化。

柯文哲說，印度學生遇到困難都會去串門子找問題，台灣跟中國學生則選擇閉門造車，他認為教育局早在下令的第二天就應該去找資訊局求救。

柯文哲提到，之前希望教育局提出建置ICT基礎設施計畫，經費上限不要超過五億元，認為大家都沒有勇於求救的文化，只會自己閉門造車；唐鳳認同，「勇於求救」很關鍵。

柯文哲也舉例，過去在明尼蘇達州大學時，大學教授都比較喜歡印度人，不喜歡中國人。他說，台灣學生跟中國學生都很用功，但遇到問題都埋頭苦幹，印度學生遇到問題都會到每個實驗室串門子，「我們以後不能埋頭苦幹，要『抬頭苦幹』！」

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  • 北市長柯文哲抱怨，之前請台北市教育局提出建構台北市校園ICT基礎設施計畫，結果「黃鶴一去不復返」，教育局等了半年後才跑去向資訊局求救。（市府提供）

    北市長柯文哲抱怨，之前請台北市教育局提出建構台北市校園ICT基礎設施計畫，結果「黃鶴一去不復返」，教育局等了半年後才跑去向資訊局求救。（市府提供）

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