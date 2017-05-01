唐鳳提「沙盒實驗」挑戰法律 柯文哲:很有創意

2017-05-01 21:29

〔記者鍾泓良／台北報導〕行政院政務委員唐鳳今天至北市府談開放政府理念，市長柯文哲談到台北市從業人口第1、2名是金融業及物流業，占將近17％。他表示未來Fintech蓬勃後，可能會有4分之1會被淘汰，失業人口好幾萬人，希望知道怎麼因應。唐鳳說，近期才協助審「金融科技創新實驗機制」，其中精神就是透過「實驗沙盒」，准許在一定時間內讓新創產業可以去選擇挑戰法律，透過破壞性創新調適法規；柯文哲表示作法很有創意，將納入考慮。

唐鳳說明，新創企業可以向政府申請為期半年的實驗計畫，說明自己將會違反甚麼法令，過程中間必須非常透明；若是實驗失敗，那表示方法不可行，但若實驗成功，表示法令值得違反。他說，除了金融業，其他產業也可以討論類似模式，認為過去政府只會一味地管控、裁罰，一切都是黑白，但最後測出來的結果都不好，也不會有新的做法。

至於北市金融業恐出現結構性失業，唐鳳認為，AI是雙面刃，可能會導致過去的冗工被取代，但同時覺得AI是個不會累的老師，因此雖然會造成結構性失業，但同時可以建立結構性重新訓練。

柯文哲詢問，「沙盒實驗」有沒有範例，唐鳳回應，如果對方所違反屬於自治條例，那市府可以決定要不要開罰；雖然Fintech好像沒有自治條例層級規範，但他舉例像無人機管控就是一種例子。柯文哲覺得這種作法有創意，將會與法務局討論。