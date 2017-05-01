勞動節臉書貼文 小英：台灣勞動條件確實在進步
2017-05-01 19:34
蔡英文表示，「改革雖然不會一步到位，但是我們前進的步伐並不小」。（資料照，記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕今天是51勞動節，總統蔡英文在臉書轉貼《報導者》的「蔡英文勞動政見追蹤平台」，該平台顯示蔡英文的「18項勞動政見中，有2項完全落實」，蔡英文也表示，「改革雖然不會一步到位，但是我們前進的步伐並不小。」
蔡英文今天下午在臉書貼文表示，「政府怎麼做，社會都在看。在兌現勞動政見過程中，來自社會各界及媒體的監督，我都會認真看待。」
他也坦言，改革不會一步到位，但目前前進步伐不小，現已全面落實週休二日、提高加班費，也修法讓年輕新進勞工擁有特休假，若特休沒有休完，雇主必須照發薪資。文中強調，「台灣的勞動條件，確確實實在進步。」另外在限縮責任制的部分，未來也會嚴格把關，落實審查機制。
蔡英文表示，執政團隊會繼續努力，一方面改善勞動條件，一方面促進產業轉型，讓所有的勞工朋友尊嚴工作、安心生活。
「蔡英文勞動政見追蹤平台」也指出，目前18項勞動政見中，有2項完全落實，1項部分落實，有11項已開始動作。
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