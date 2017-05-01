五一勞動節 朱立倫PO影片向勞工致敬

今天是五一勞動節，新北市長朱立倫在臉書上傳一段影片，提醒勞工注意自身權益。（記者賴筱桐翻攝）

2017-05-01 19:22

〔記者賴筱桐／新北報導〕今天是五一勞動節，新北市長朱立倫在臉書上傳一段影片，指出一般公司最常違反勞基法的5種情形，提醒勞工注意自身權益，雇主違法可向勞工局申訴。

這段影片由新北市政府員工自編、自導、自演，有趣的是，朱立倫還特別「虧」飾演老闆的新北市副發言人葉元之，稱他把違法老闆演的相當傳神。網友留言，「演技都很好耶，特別是演老闆那個。」

根據勞工局統計，今年第1季雇主違反勞基法情形，前5名分別是未依法給付加班費、超時工作、出勤紀錄未翔實記載、連續出勤無7休1，以及國定假日未給工資或出勤未加倍發給工資，所佔比率分別為25.4%、21.82%、12.16%、10.91%及6.26%。

影片最後指出，檢舉違法老闆相當容易，可上網搜尋「新北勞檢立即Go」，或在新北市境內打1999，勞工可匿名申訴，不怕身分洩漏，被雇主秋後算帳。

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