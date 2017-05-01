明日再佔立院主席台？ 廖國棟：一直焦土下去
2017-05-01 18:53
〔記者陳鈺馥／台北報導〕「前瞻基礎建設特別條例草案」上週退回排定本週三重審，立法院國民黨團則在上週五霸佔立法院主席台，要求須將前瞻草案退回。針對明日院會藍、綠黨團稍早發出甲級動員，國民黨團總召廖國棟受訪表示，明天就是延續星期五情況，「民進黨不回應訴求，就一直焦土下去！」
廖國棟指出，民進黨明天若要自己跑去霸佔主席台非常奇怪，國民黨團就是延續星期五情況，如果國民黨所提要求，民進黨沒有任何回應，就會一直焦土下去，黨內立委對於前瞻草案的態度沒有任何分歧，大家就是一致對外。
國民黨團首席副書記長林為洲說，續佔主席台是計畫選項之一，佔領主席台後，再看能不能跟民進黨團協商，搞不好民進黨立委會先跑去霸佔主席台，若主席台真被佔也沒差，反正國民黨還是會干擾。
林為洲強調，民進黨必須對「前瞻基礎建設特別條例草案」及「前瞻基礎建設計畫」」給出一個合理交代，國民黨主張8800億元砍成4年5000億元，絕不能亂撒錢政治綁樁，會提黨版嚴格監督。
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