8年植樹百萬棵遭批 林佳龍：勿因疏失而否定計畫

國民黨議員抨擊市府植樹計畫灌水。（記者張菁雅攝）

2017-05-01 17:35

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府推動「8年100萬棵植樹」計畫，被民眾發現連灌木也計算進去，國民黨議員今天抨擊市府灌水造假。市長林佳龍表示，不要因為執行疏失而否定此計畫，市府已經以最嚴格的標準重新計算植樹成果。

建設局長黃玉霖今天在議會專案報告「8年100萬棵植樹計畫執行進度」，他表示，該計畫104年啟動時，一開始只統計喬木種植數量，後來經景觀及植栽委員會決議，認為灌木是多年生植物，有必要採用，因此自去年起將大灌木納入計算，但發現有單位提報灌木數量大增、種植間距過密，去年8月規定大灌木植樹須達50公分以上間距；另外，為避免再次發生爭議，後續植樹只列入喬木數量。

建設局經過清查，扣除17萬159棵間距不到50公分的大灌木，目前共種植30萬4696棵樹。另外，該局已研議懲處相關失職人員，提報懲處名單為副局長、副總工程司、公園管理科科長、股長。

議員張瀞分、賴義鍠、劉士州表示，種樹政策是對的，但需要方法及時間，市長林佳龍卻是口號喊得很響亮，逼得各局處為了趕進度，不得不灌水造假，被揭發後，找了四人當代罪羔羊，這件事難道建設局長、研考會、副市長、市長沒有責任嗎？

議員李中、李榮鴻指出，市府一邊種樹，一邊砍樹，最近在市區大舉砍掉黑板樹，大甲火葬場後方的種了10多年的相思樹也被砍掉，改種小樹苗。

林佳龍表示，種樹是好事，不要因為執行疏失而否定，市府發現疏失後，以最嚴格的標準重新計算，未來空地綠美化與8年100萬棵植樹計畫將分開，空地仍可種灌木，但不計入100萬棵植樹成果。

而對於懲處一事，黃玉霖解釋，去年8月以後還有間距不到50公分的案件報上來，代表相關人員沒有做好確認工作，副局長等人因此自請處分。