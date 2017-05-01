省諮議會五一會慶 歷屆議員盼牌樓復舊
2017-05-01 17:34
過去台灣省議會的牌樓，名稱已改成「立法院中部辦公室」。（記者何宗翰攝）
〔記者何宗翰／霧峰報導〕台灣省諮議會舉行71週年五一會慶，邀請52名歷屆省議員、省諮議員回娘家，立法院長蘇嘉全、監察院長張博雅等人也到場同慶，會中不少人對於過去台灣省議會的牌樓，名稱改成「立法院中部辦公室」頗有微詞，認為省議會是台灣民主重要的歷史軌跡，應該予以保留，不該抹滅。
省諮議會諮議長鄭永金表示，省議會民國35年成立，見證台灣民主發展，96年立法院中部辦公室及紀念園區成立，未來希望透過修法，明確組織定位，轉型為公園型態的民主議政園區，或是民主博物館，結合園區自然生態以及霧峰人文景觀，促進地方發今展；今天五一會慶，邀請歷屆省議員、省諮議員等人，分享當年的問政點滴、趣事，藉此機會看看老朋友、老同事。
「台灣省議會連名字都拿掉了，有必要嗎？」省議會前議長高育仁表示，留著台灣民主發展前50年的歷史，讓後代能找到台灣從日治時代變成台灣省的發展情況，不好嗎？
監察院長張博雅也說，她去年就曾質疑，怎麼會省議會的牌樓變成立法院中部辦公室，這個是太不像話了，不只抹煞了歷史，也把省議會、省諮議會民主運動的功績清除，在萬年國代、萬年國會受到很多限制不敢講真話的時候，省議會的前輩就已經開始向前衝了；立院中辦可以掛牌，但不可以把人家的牌子拿掉，這是乞丐趕廟公。
立法院長蘇嘉全表示，歷史不能取代，這次省諮議會的預算完全沒刪，就是希望做好歷史保存工作，未來將進行整體重新規劃，修復過去議員住宿的地方、木造官員宿舍，保留過去各縣市省議員的歷史，重新整頓成OT的觀光的民宿，保證會恢復省議會響亮的招牌，列為古蹟來保存。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 朝鮮半島情勢緊張 愛國者飛彈大台北待命戒備
- 為何被叫「白賊義」？ 吳：沒答應王姓大老兒子當副市長
- 終於有第一次 總統府南辦「被陳情」
- 台南醫療觀光績效差 議員轟：7個月不到300人次
- 模擬2025年中國攻台 漢光電腦兵推今展開
網友回應
熱門新聞
- 亞錦賽奪冠後發聲！戴資穎為這事不開心
- 放空也是技術！國際發呆比賽預計10月引進台灣
- （獨家）「車界女神」閃離T台 跳槽東森擠走金鐘得主
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Visits help US military ties: MND
- 中油建第3天然接受站 專家：大潭藻礁不可取代！
- 恭喜！閃電俠用大鑽戒套牢圈外女友 螢幕女友這樣回應...
- 自由廣場》看華府雙橡園花圃
- 嘉縣換裝LED路燈 9月底前完工
- 新科運動中心權利金 竹市府一毛未收到
- 獨家》彰銀爆內鬼盜領 客戶16年千萬存款歸零
- 關島來台灣徵水泥工 月薪12萬且機票、食宿全包
- 女歌手拒開工 尪撒嬌「好久沒...」秒破戒
- 中市溫寮溪福安路段氾濫 立委會勘改善
- 疑似疲勞駕駛 小客車過彎不慎翻落田
- 南美館再遭質疑「黑箱」 準館長明回應
- 老闆是通緝犯 咦！原來房客也…
- 雙手接婆婆便便 孝媳李玉梅從不怨
- 喝咖啡不丟渣 化做春泥更護花
- 會考換考場爭議 教長：不會再改回
- 稱雨水害貨車超重 男聲請撤罰單被駁回
- 自由廣場》附中、建中學生太狂？
- 小龍女傳自殺住院1個月 吳綺莉感慨「真的受傷了！」
- 田徑亞巡賽》標槍瑜亮 黃士峰逆轉鄭兆村奪金
- 日職》有練有差！稻村亞美找回準心被敲安（影音）
- 逼淫單親媽、猥褻教師 慣犯判6年
- MLB》柳賢振復活飆9K 等了快3年終於拿勝（影音）
- 柯P參與式預算 被酸不如新北市深度
- 蔡依林約會小鮮肉！網驚：返老還童？
- 自由廣場》與美國Uber司機聊天
- 師徒都罹癌 賀一航納悶探病豬哥亮遭拒
- 〈50 Plus〉病歷 如人生履歷
- 周董狠削8億 為何成為中國查稅目標？
- TWICE 5月回歸 制服look正翻
- 《教父》當年超成功 導演卻說「現在絕不可能拍得成」
- 傻眼！朴春開心宣告簽約YG子公司 竟遭YG打臉否認
- 赴日意外旅途 書藝家陳世憲創作「紫戀」
- 信用卡繳綜所稅起跑 國銀祭優惠搶攻
- （影音）周董為何吼保安「滾出去」 原因是這個…
- 小宇難解感情觀 對戲XX秒崩潰
- 湯瑪斯神勇 塞爾蒂克季後次輪旗開得勝
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：省諮議會五一會慶 歷屆議員盼牌樓復舊
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分