省諮議會五一會慶 歷屆議員盼牌樓復舊

過去台灣省議會的牌樓，名稱已改成「立法院中部辦公室」。（記者何宗翰攝）

2017-05-01 17:34

〔記者何宗翰／霧峰報導〕台灣省諮議會舉行71週年五一會慶，邀請52名歷屆省議員、省諮議員回娘家，立法院長蘇嘉全、監察院長張博雅等人也到場同慶，會中不少人對於過去台灣省議會的牌樓，名稱改成「立法院中部辦公室」頗有微詞，認為省議會是台灣民主重要的歷史軌跡，應該予以保留，不該抹滅。

省諮議會諮議長鄭永金表示，省議會民國35年成立，見證台灣民主發展，96年立法院中部辦公室及紀念園區成立，未來希望透過修法，明確組織定位，轉型為公園型態的民主議政園區，或是民主博物館，結合園區自然生態以及霧峰人文景觀，促進地方發今展；今天五一會慶，邀請歷屆省議員、省諮議員等人，分享當年的問政點滴、趣事，藉此機會看看老朋友、老同事。

「台灣省議會連名字都拿掉了，有必要嗎？」省議會前議長高育仁表示，留著台灣民主發展前50年的歷史，讓後代能找到台灣從日治時代變成台灣省的發展情況，不好嗎？

監察院長張博雅也說，她去年就曾質疑，怎麼會省議會的牌樓變成立法院中部辦公室，這個是太不像話了，不只抹煞了歷史，也把省議會、省諮議會民主運動的功績清除，在萬年國代、萬年國會受到很多限制不敢講真話的時候，省議會的前輩就已經開始向前衝了；立院中辦可以掛牌，但不可以把人家的牌子拿掉，這是乞丐趕廟公。

立法院長蘇嘉全表示，歷史不能取代，這次省諮議會的預算完全沒刪，就是希望做好歷史保存工作，未來將進行整體重新規劃，修復過去議員住宿的地方、木造官員宿舍，保留過去各縣市省議員的歷史，重新整頓成OT的觀光的民宿，保證會恢復省議會響亮的招牌，列為古蹟來保存。