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影片會說話 孔文吉攻擊段宜康全都錄

孔文吉和段宜康發生拉扯，段宜康的眼鏡也幾乎被擠掉。（記者簡榮豐攝）

2017-05-01  17:24

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會今審查「公務人員退休撫卹法草案」，下午3點40左右雖進入逐條審查，但國民黨與民進黨爆發衝突，藍委孔文吉甚至跳上主席台拉扯召委段宜康，時代力量立委徐永明也在臉書貼出孔文吉攻擊段宜康的影片，更直批國民黨根本無心審查，流氓行徑社會有目共睹。

孔文吉事發時跳上主席台，和段宜康發生拉扯，一旁其他立委規勸無效，孔文吉還是持續拉扯段宜康，段的眼鏡也被擠掉。隨後蔡易餘將兩人隔開，段宜康則憤怒地拍桌大喊：「誰再靠過來！」但孔文吉仍是朝段宜康的方向推擠。

除了孔文吉和段宜康發生推擠之外，費鴻泰搶走段宜康麥克風，廖國棟則是朝段宜康潑水。針對國民黨的推擠作為，徐永明在臉書貼影片批評，直言國民黨的暴力行為，侮辱的不只是召委個人，也是對台灣民主的極端羞辱。

相關影音連結：

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  • 孔文吉跳上主席台，和段宜康發生拉扯。（記者簡榮豐攝）

    孔文吉跳上主席台，和段宜康發生拉扯。（記者簡榮豐攝）

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