公務員年改逐條審查 國民黨暴力杯葛
2017-05-01 16:57
國民黨立委孔文吉與段宜康扭打，現場亂成一團。（記者簡榮豐攝）
〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會今審查「公務人員退休撫卹法草案」，雖已進入逐條審查，但國民黨立委用盡各種無理杯葛方式，甚至衝上主席台毆打段宜康，讓審查暫時停止。
司委會在下午3時40分開始進入逐條審查。但國民黨團認為法案名稱必須加上「資遣」，成為「公務人員退休資遣撫卹法草案」，民進黨團雖不盡同意，最後也同意讓步。
但接著在處理「章」、「節」、「通例」時，國民黨團詢問為什麼要用章名？節名？召委段宜康表示，這都是「中央法規標準法」所規範的格式，民進黨立委葉宜津反諷，連這都不懂還是立委嗎？
隨後在討論條文用字要使用「或」還是「及」時，國民黨團堅持要聽法務部意見。
段宜康強調，這是考試院主管的法案，所以不需要邀請法務部列席；他強調，立法院的幕僚機關是法制局，若連這都邀法務部來，等於是自我閹割。
段宜康堅持不接受國民黨的意見，並要求表決。多位國民黨立委恐嚇，只要表決會讓會議開不成。
國民黨立委隨即一擁而上，包圍主席台，並強行扯下麥克風。段宜康不甘示弱，宣布今天要審完所有條文才休息，並在逐條宣讀、表決時，國民黨立委孔文吉突然跳上主席台，拉扯毆打段宜康，段眼鏡被拉掉，主席台上的國父遺像也被撞歪。立委費鴻泰則是搶走段宜康麥克風，不讓他宣讀，廖國棟拿著文書與水杯敲擊桌面，甚至還朝段宜康潑水，現場亂成一團。
國民黨立委王育敏此時堅持，只要法務部來就能回座進行審查。民進黨管碧玲回嗆，若到時再無理杯葛的話，國民黨的男人都不是男人。
段宜康於是裁示休息，等待法務部前來列席。
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