年金改革初審 藍委爆走拉扯、潑水場面失控

孔文吉跳過主席台與段宜康肢體衝突。（記者簡榮豐攝）

2017-05-01 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今天初審《公務人員退休撫卹法》草案，下午3點40分左右才進入逐條審查，雙方爆發衝突，國民黨立委廖國棟再度潑水、孔文吉則跳上主席台與段宜康拉扯，場面相當混亂。

綜合媒體報導，國民黨團書記長王育敏質疑，為何法務部不用列席討論，召委段宜康表示，這是考試院的提案，法務部不需列席，段宜康打算裁定表決處理條文，引發國民黨立委不滿。

許多國民黨立委情緒失控，立委孔文吉跳上主席台拉扯段宜康，段眼鏡直接被拉掉，主席台上的國父遺像也被撞歪。立委費鴻泰則是搶走段宜康麥克風，不讓他宣讀，廖國棟則拿著文書與水杯敲擊桌面，最後還朝段宜康潑水。

段宜康最後宣布，今天會將全案審查完畢才會休息。他也說，「我不會接受威脅，你們好好回去坐，我就會處理」。目前朝野仍僵持中。

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