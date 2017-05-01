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拖延無效！公務員年改進入逐條審查

立法院司法及法制委員會1日併案審查公務人員退休撫卹法草案，國民黨團甲級動員，立委排隊登記發言。（記者簡榮豐攝）

2017-05-01  15:48

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會今審查「公務人員退休撫卹法草案」，雖國民黨團一再拖延，但仍不抵民進黨團的人數優勢，進入逐條審查。

為拖延年改審查，國民黨團接連祭出長達2小時的程序發言，並在大體討論發言3小時；並接連提案以今日為勞動節，會議應召開至下午5時半；要求考試與行政院相關部會針對公聽會內容提出評析與專案報告後，才能進行逐條審查；要求行政院清查所屬網站是否還有「不公義年金一定要改」後，才能進行逐條審查。避免在今日就進入逐條審查，但均遭民進黨團以人數優勢予以一一否決。

司委會因此在下午3時40分正式進入逐條審查。

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