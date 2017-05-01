終提年改版本 國民黨多主張不砍已退者

各版本已退人員所得替代率比較表。（記者曾韋禎製表）

2017-05-01 15:24

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會今審查「公務人員退休撫卹法草案」，國民黨立委紛在逐條審查前提出修正動議。其中，對於是否要改革已退者，除柯志恩外，林為洲、黃昭順、徐榛蔚、鄭天財均主張已退者一毛都不砍。

拒絕提出年改方案的國民黨團，今有多位立委各自提出修正動議。由於多位國民黨立委均堅持，法律應堅守信賴保護原則、不得溯及既往；包括林為洲、黃昭順、徐榛蔚、鄭天財均因此提案刪除第37條，等於已退休者的所得一毛都不砍。

僅柯志恩版，將分10年把35年資的所得替代率從77%砍至67%。改革幅度稍大於考試院版，但小於民進黨、段宜康、時代力量、親民黨版。

至於18%優存歸零的時程，林為洲版比照民進黨、考試院版，採6年歸零。賴士葆版，維持80歲以上的18%優存，其餘人員將於第7年降至3%；鄭天財版則從12%，逐年降1%，第5年採台銀1年期定存利率+7%，但設有9%的上限。