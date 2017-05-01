藍委罵審年改抹黑軍公教 段宜康質疑這事...

民進黨立委段宜康質疑，國民黨委員今反覆指責年改是污名化軍公教，但這些委員真的知道改革後，還有多少錢可領嗎？（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-01 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會今審查「公務人員退休撫卹法草案」，不過，國民黨團仍以登記程序發言拖延議事，時間長達逾2小時。對此，民進黨立委段宜康說，眾藍委在過程中指責年改是污名化軍公教，但他們大概不曉得，改革後還有多少退休金可領。

段宜康今於臉書撰文表示，從上午坐到下午，一直聽國民黨委員反覆指責年金改革是「污名化、毀諾、殘暴、鬥爭、屠宰場」，他質疑，這些委員「大概根本不知道改革後，公教人員還可以領多少月退休金」。

段宜康指出，以去年7月1日退休、年資35年、最基層委任5職等、非主管的公務員為例，加上18%後，原本每月可領5萬5000元，經過這個階段改革後，「月領退休金，還是超過4萬元」。他不解地說，「不曉得哪位國民黨委員，可以公開告訴社會：軍公教這樣會活不下去？」

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