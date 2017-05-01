國手站出來！立法院週三審查改革單項協會法案

排球國手黃培閎 HUANG Pei-Hung 、游泳國手丁聖祐拜訪蘇巧慧等多名朝野立委討論修法。（民進黨立委蘇巧慧提供）

2017-05-01 14:37

〔記者蘇芳禾、吳柏軒／台北報導〕羽球選手戴資穎昨天在羽球亞錦賽奪下55年來台灣首金，羽協秘書長陳志一則表示「看臉書才知道」，改革競技運動單項協會議題再度成熱點。立法院本週三將繼續審查國民體育法中攸關單項協會改革的條文，不過立委和運動改革團體都對於體育署的修法版本很有意見，認為根本是反改革，連執政黨立委黃國書都看不下去，認為體育署被動又消極。一群由運動國手、熱血網友組成的「體育改革聯會」（體改聯）也找來名導演柯一正拍攝影片，相關修法能夠在下週三的立法院教育文化委員會達成共識。讓獲得政府大量補助的體育協會財務能公開、參與能夠民主。

每回國際運動賽事結束後，質疑單向協會被特定人士把持的聲浪不斷，不過種種問題數十年來都無法改革。總統蔡英文也多次宣示改革單項協會，「體育協會不能變成選手負擔」，誓言要讓單項協會財務透明、組織開放，不過體育署的法案條文每次一端出來，都被朝野立委猛轟。

立法院教育文化委員會本週三（5月3日）將繼續審查國民體育法修法，對於到底要把單項協會的改革放在另一部專法或是併入國體法中，各方的意見不一，國民黨立委柯志恩說，她和民進黨立委黃國書、蘇巧慧都希望把單項協會的改革放到專法，這樣可以比較快審查完畢，但體育署就想要把條文綁進「整部」國民體育法裡面，這牽涉很廣，會拖延修法，從去年底至今，體育署也沒有把立委提出的長久問題，還有奧運亞運等問題解決，「真是氣死人！」她也希望體育署不要把其他想過的案子包在國體法中，混著單項協會改革條文一起通過。

體改聯代表、《排球誌》總編輯張祐銓說，體改聯對於要放在哪種法令並沒有意見，只希望單項協會能全民都能參與、財務透明。改革單項協會的目標，朝野立委都有共識，但現在杯葛的竟然是包括體育署在內的行政機關，體育署也沒有想要改革單項協會的感覺。

張祐銓解釋，單項協會有團體會員和個人會員，但體育署的修法版本希望團體會員有一定比例，個人會員根本無法跟團體會員競爭理監事，會造成單項協會仍把持在特定人士手中。此外，由於財務不透明，因此根本無法知道政府補助這些協會的經費都用到哪裡去，甚至還有一張A4計畫書就申請到數百萬元政府補助的離譜狀況。希望選手理事席次可以增加一定比例，不低於五分之一為原則。

黃國書說，韓國體育團體至少都有做到協會民主化，但台灣就是少數人在掌控，很多單項協會理事長就是全家輪流當，秘書長也都萬年不換。體育署的版本被朝野立委認為太鬆散停留在舊時代思維，每次都被圍剿，政治人物不是不能接單項協會理事長，但有利益迴避問題，不能一邊審體育署預算一面又擔任接受體育署補助的協會理事長。

朝野政黨都有黨籍立委涉入單項協會的理監事、幹部紛爭，被問到這樣積極的提案是否會得罪其他立委甚至黨內同志？黃國書嘆了口氣說，「該改革就是要改革啊。」

教育文化委員會召委、民進黨立委許智傑受訪表示，因為單項協會的規範包在國民體育法裡面，如果朝野立委都有共識，先就牽涉單項協會改革的法條先送出委員會協商，那麼就可望能在這會期前審完，如果跟單項協會無關的其他體育教育、國民體育都要處理，那討論就會沒完沒了。不過還是希望下週三（五月三日）能把法案送出去。

民進黨立委蘇巧慧也表示，許多選手都去跟她陳情，這些選手都很努力，但是協會通常提供的幫助很少，甚至扯後腿，下週二立法院也會針對協會會員資格舉辦公聽會，目前的共識就是讓選手、教練成為當然會員。

時代力量立委林昶佐指出，這次推動體育改革，是圍繞在保障選手權益為核心；然而，體育署修法版本卻塞入保障各地團體會員代表的最低席次。這些各地團體到底是什麼定位？究竟跟選手權益有何關係？體育署說得不清不楚，難怪許多關心體改的人認為這根本是在保障協會傳統利益結構。

對於朝野立委和選手們的質疑，體育署副署長林哲宏回應，體育法民國18年訂定，當初只有13條，幾十年修法變為22條，但仍無法符合時代需求，因此從102年起找專家學者、關心體育人士來研議修法，至今開會70多次，預計增修成45條，納入許多重點，如奧會定會、體育運動權、危險運動管考、運動員保障等，其中在運動協會上也推組織開放、財務透明、營運專業及考核客觀等改革。

林哲宏說，政府只補助體育協會培訓費，不補助人事費，這次修法中，將要求協會需新增運動員理事，讓選手理解協會運作，而財務方面，則依據內政部的人民團體法相關規定，都上網公告年度預算、決算；另外界傳協會以A4申請數百萬元補助，林哲宏解釋，該張A4紙是官方對外開記者會時的各協會審查總報表，詳細管考報告都在網上公告。

而雖外界質疑修法納入過高比例的協會團體會員，林哲宏說，協會運作上各理監事採自選，兩三年前曾發生某協會分兩派勢力，一方找500人投票、另一方找1千人投票，以優勢人數主導理事長選情，為了防弊，也認為各單項運動的重要推手多為各地體育會或學校，團體代表比起個人會員有具代表性，但強調各協會仍須開放，沒有正當理由不能阻止選手及民眾加入。

林哲宏認為，體育協會有助台灣參與國際賽事，多數理事長出錢出力，但也不諱言有害群之馬，如萬年家族企業或長期把持秘書長職位，目前也修法，規定三等親內不得同時擔任理監事及工作人員，另外修法也將排除政治人物、中央民意代表或政務官等進入協會，避免酬庸之嫌。

總統府發言人林鶴明表示，總統日前曾經針對單項體育協會的改革提出四個目標，「組織開放化」、「營運專業化」、「財務透明化」和「績效考核客觀化」，政府非常重視台灣體育選手的權益以及國內各項體育項目的發展，行政院已經提出修法，盼藉由修法來落實推動。目前國民體育法的修法正在國會進行審議，總統府尊重國會及各方意見在立法議程上的安排。