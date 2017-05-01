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小英出訪有譜？李大維到底怎麼說.....

2017-05-01  14:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕「TVBS」報導外交部長李大維今天在立法院透露，總統即將於7月出訪索羅門群島。但事實上，李大維僅在回答立委質詢時說，索羅門7月有場紀念二戰週年的大型活動。

立法院外交國防委員會今邀請外交部、國防部、國安局、經濟部、教育部、陸委會等單位，就「建構台美關係全新架構之目標、策略及期程」一案報告並備質詢。民進黨立委王定宇問及，總統蔡英文日前接見索羅門群島副總理馬朗嘉一行，並表示，希望未來能夠親訪索羅門群島，促進兩國邦誼。王定宇疑惑，總統為何在此時提及出訪？是否有出訪規劃，或是我國與友邦索羅門「出現特殊狀況」？

李大維隨即鄭重否認，並表示與索羅門邦交穩固「是綠燈」。李大維說明，索羅門是我國南太6友邦中人數最多、土地最大的國家，我方重視與索國邦交，蔡總統另有其考量。至於索羅門近期有無大型活動？亞太司司長陳文儀在李大維旁邊告知，李大維隨後回答，索羅門7月時確有紀念二戰週年的大型活動。但外交部是否正在安排總統出訪，李大維僅保守回答，總統出訪事涉複雜，沒有完全準備好前，都不會公開。

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  • 立法院外交及國防委員會，今天（1日）邀請外交部長李大維列席備詢。（記者簡榮豐攝）

    立法院外交及國防委員會，今天（1日）邀請外交部長李大維列席備詢。（記者簡榮豐攝）

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