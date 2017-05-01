總統出訪南太平洋友邦？ 李大維保守回答…

總統蔡英文傳出可能在7月出訪南太平洋友邦，對此，外交部長李大維強調總統出訪事涉重大，沒有完全做好準備之前，都不會向外說明。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-05-01 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕外交部長李大維今日傳出在立法院透露，總統蔡英文可能在7月份出訪南太平洋友邦。但後來證實李大維只是說索羅門群島在7月有場紀念二戰的活動，沒提及總統是否會出訪。

《TVBS》當時報導，李大維在立法院指出，蔡總統7月時也許會到索羅門群島出訪。但事實上現場狀況是民進黨立委王定宇，提到總統蔡英文之前接見索羅門副總理時，向對方透露希望可以親訪索羅門，這讓王定宇好奇地詢問李大維兩個問題，第一，總統是否有拜訪索羅門群島的規劃？第二，兩國邦交是否出現狀況？

李大維對此先指出我國與索羅門的邦交相當穩固，接著再談到蔡總統是否出訪一事，李大維則強調總統出訪事涉重大，沒有完全做好準備之前，都不會向外說明。（更新時間：14:40）

相關影音