保全業法修正初審通過 70歲也能當保全

2017-05-01 13:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日初審通過「保全業法部分條文修正草案」，將從事保全工作的年齡上限，自原本65歲提高至70歲。

根據初審條文，有下列情形之一者，不得擔任保全，未滿20歲或逾70歲。提案的國民黨立委曾銘宗指出，現行規定年齡要滿20歲或低於65歲才能當保全，但社會各界希望放寬限制，所以修法放寬至70歲。

內政部次長花敬群指出，本次修法對勞動力聘僱有幫助，可增加65歲至70歲年長者就業機會，當然也希望保全業者未來能對高齡者健康有所掌握，彼此在相互調和環境下工作，不要發生剝削高齡勞動者情況，政府也會加強及落實業務檢查。