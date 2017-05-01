台南醫療觀光績效差 議員轟：7個月不到300人次

2017-05-01 12:55

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天召開建設部門業務報告及質詢，市議員呂維胤針對衛生局醫療觀光提出質疑，指台南至今無論是成效或是醫療觀光網站，7個多月來不到300人次，顯然效果不彰，要求衛生局務必檢討，應增加宣傳。

呂維胤曾擔任台南市長賴清德的助理，被視為是賴的子弟兵。呂維胤今天質詢表示，衛生局每年出國宣導醫療觀光，今年卻沒有編列預算，是就此放棄還是得過且過，根據統計，105年9月1日至106年4月14日來台南高階健檢178人次、醫學美容39人次、牙科44人次等，7個多月來不到300人次，顯然效果不彰，且醫療觀光網站至今才8000多瀏覽人次，要求衛生局應積極檢討，應多多介紹醫療專業部分有什麼不同，而不是都在講觀光而已。

呂維胤說，台南市1000多家醫療診所，加入醫療觀光成員的才不到30家，無論是出國行銷或是招募成效，完全沒有成績單可言，行銷宣傳管道少、醫美成員也少，相對的選擇就少來台南的人數就會少，要求衛生局應通盤檢討重新找出對的方向積極宣導。

衛生局長陳怡表示，今年雖沒編列出國宣傳的預算，但5月底至6月初會在辦一場座談會，預計7月初訪胡志明市，其經費來源會找相關業者討論，必要時將自費出國為台南宣傳。由於目前國內法規問題，有眾多的規定等待突破，行銷上難免有困難，但會積極檢討。

陳怡說，雖然台南市有1000多家的醫療診所，但許多診所的策略不在醫療觀光上，所以至今才29位成員，該局會與同仁會檢討，也會繼續努力並增加宣傳管道積極行銷。