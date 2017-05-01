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母親節前不宜審年改 吳志揚遭林俊憲酸「幹話連篇」

2017-05-01  14:03

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會今天審查《公務人員退休撫卹法》草案，上午進行程序發言時，國民黨立委吳志揚為阻擋審查，竟表示因為母親節馬上就要到了，氛圍不對所以不能審年改。對此，民進黨立委林俊憲就在臉書發文酸說，「年金改革跟母親節，到底有什麼關係？母親節要到了不適合審年改，頭上不只有問號還有康乃馨」。

立法院司法及法制委員會上午排定審查《公務人員退休撫卹法》草案，國民黨立委使出程序發言作戰，希望延後逐條審查時間，吳志揚就在發言時質疑：「現在的氛圍不對，我們不希望在這種不健康的氛圍底下審年改，馬上就要母親節了，我們是要我們小孩對父母充滿著感恩，還是充滿敵意？」。

對於吳志揚的這番言論，林俊憲不以為然的在臉書上表示，真的是「反年改幹話連篇」，反年改的發言，沒有極限，沒想到今天又多一句「母親節要到了不適合審年改」的經典，讓他忍不住大酸，「年金改革跟母親節，到底有什麼關係？想了半天，頭上不只有問號，還有滿滿的康乃馨」。

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  • 吳志揚說「現在的氛圍不對，我們不希望在這種不健康的氛圍底下審年改，馬上就要母親節了」，此話也遭民進黨立委林俊憲酸「幹話連篇」。（資料照，記者林正坤攝）

    吳志揚說「現在的氛圍不對，我們不希望在這種不健康的氛圍底下審年改，馬上就要母親節了」，此話也遭民進黨立委林俊憲酸「幹話連篇」。（資料照，記者林正坤攝）

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相關關鍵字： 吳志揚 國民黨立委 年金 年金改革 林俊憲 母親節
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