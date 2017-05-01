台灣女孩加入南韓女團 國籍被竄改成中國

年僅20歲的彭羽彤（Debby），來自台灣，是預定6月出道的南韓5人女子團體「DAYDAY」的成員之一。（圖擷自Instagram）

2017-05-01 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕繼周子瑜在南韓女團TWICE發光發熱後，又有台灣女孩要在韓團出道了！來自宜蘭的女孩彭羽彤成為HYWY Entertainment經紀公司所推出的5人女子團體「DAYDAY」的成員之一，只是彭羽彤在HYWY官方微博上的國籍竟被標為中國。

HYWY官方微博昨（30日）公布「DAYDAY」最後一位成員，是位來自宜蘭的台灣女孩彭羽彤（Debby），只是在官方微博的介紹上，彭羽彤的國籍竟被標為「中國」，而出生地則寫「台灣宜蘭」，該團成員除了台灣女孩彭羽彤之外，還包括曾參與「Produce 101」第一季的李秀炫、THE ARK前團員全珉柱、金恩菲與雪兒。

網友對於國籍問題紛紛表示，「微博不意外」、「可能又要被攻擊國籍問題」、「對中國微博有什麼期待嗎」，但也有許多網友力挺台灣女孩：「只要本人不要自己去提敏感話題，絕對支持」、「希望同樣是台灣女孩大家都能善待」、「台灣成員太讚了」。