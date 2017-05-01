高市議會總質詢將登場 高雄電台實況轉播

高市議會總質詢即將登場。（記者王榮祥攝）

2017-05-01 12:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議會第二屆第五次定期大會市政總質詢，將於5月4日至5月26日登場，為服務大高雄市民及南台灣聽眾，高雄廣播電臺FM94.3、AM1089兩頻道，將全程現場實況轉播。

高雄電臺說明，實況轉播市議會總質詢時間，自5月4日週四至5月26週五，每週一至週五上午9時至中午12時30分，原時段各節目暫停。

電台邀請市民朋友關心高雄市政、即時掌握議員問政內容，總質詢期間可鎖定FM94.3、AM1089兩頻道，收聽高雄市議總質詢實況轉播，可上電臺網站或下載手機APP「高雄廣播電臺」線上收聽。