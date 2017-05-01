遭打壓若無法赴WHA 李大維：污辱台灣人
立法院外交及國防委員會，1日邀請外交部長李大維列席備詢。談及我遭打壓若無法赴WHA，強調是對台灣人的污辱（記者簡榮豐攝）
〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生大會（WHA）5月登場，現報名期限將至，我方迄未收到邀請函。時代力量立委林昶佐今表示，台灣遭打壓，但為了兩岸和平，從去年起便一直「吞忍」，若已經「吞忍」成這樣，今年卻受到更強程度的打壓，未來應採取「更自然、正常」的參與方式，外交部長李大維也表示，相信2300萬人民會認為這是「更進一步的污辱」。
立法院外交國防委員會今邀請外交部、國防部、國安局、僑委會、國發會、經濟部、教育部、陸委會、科技部、央行、農委會、衛福部、行政院經貿談判辦公室等單位，就「建構台美關係全新架構之目標、策略及期程」一案報告並備質詢。
林昶佐質詢時關切WHA與會問題。林昶佐提到，去年我方雖然收到WHA邀請函，但該邀請函曲解聯合國2758號決議文，並加註「一中」，不利台灣主權。而我們代表團去到WHA會場，不但不反駁邀請函，甚至在會議中友邦稱呼我方「台灣」，但我方為了維持檯面上兩岸關係的和平，也還繼續稱呼自己「中華台北」。林昶佐強調，已經這麼忍耐、吞忍，「被欺負也不反駁」，但如果今年更進一步「連去都不讓去」，顯示「吞忍不能換得尊重和善意」。他呼籲政府應思考採取「更自然、正常」的參與方式。
李大維回應表示，WHA是完全為了公共衛生、醫療專業、一點政治性質都沒有的組織，他相信對絕大部分台灣民眾來講，台灣連以觀察員身份參加這樣的組織，都不被接受，是台灣老百姓無法理解的事情。
李大維強調，如果中國大陸當局了解這些心理，就應該脫離傳統思維和官僚主義框架，以新態度面對此事，否則台灣老百姓不懂「為什麼中國連這個都不放過？」而若今年去不成，他相信台灣2300萬人民會認為這是對台灣人民「更進一步的汙辱」。
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