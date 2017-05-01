杯葛年改審查 國民黨拖2小時再延3小時

立法院司法及法制委員會1日併案審查公務人員退休條例，國民黨團甲級動員，杯葛年金改革草案。（記者簡榮豐攝）

2017-05-01 12:05

〔記者曾韋禎／台北報導〕為了阻止立法院司法及法制委員會審查「公務人員退休撫卹法草案」，國民黨團先透過程序發言拖延2小時，隨後再有31人登記大體討論，預計再拖3小時候才能進入逐條審查。

朝野黨團原已於4月19日達成共識，立法司委會在上週三、四則分就公、教年改方案舉行公聽會後，今日開始審查「公務人員退休撫卹法草案」。不過委員會準備先宣讀親民黨團版草案時，國民黨團就動員立委登記程序發言。在28位朝野立委完成發言後，已耗盡2小時，加上宣讀親民黨版草案，直到11時半才進入大體討論。

國民黨此時提案要求今日只能開會到下午5時半。王育敏指出，因為今天是勞動節，應體恤勞工的辛勞。民進黨立委則紛紛反駁，立委並不算是勞工，應該認真開會。最後以人數優勢否決掉國民黨的提案。

召委段宜康宣示，上午的會議在大體討論結束後才休息。由於包括31位國民黨立委在內，共有36立委登記大體討論，以每人發言5分鐘計算，還要在3小時後才能進入逐條討論。