懸缺已久北市府副發言人 傳由議員女兒陳思宇接任

陳思宇自柯文哲上任後便於市府服務，對市政行銷工作非常熟悉。（記者沈佩瑤翻攝自臉書）

2017-05-01 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府副發言人一位懸缺已久，但有媒體報導指出，台北市長柯文哲近日已決定，副發言人職位已確定由台北市議員陳建銘的女兒、北市秘書處專員陳思宇擔任。

據《蘋果日報》報導，台北市政府發言人劉奕霆表示，柯文哲已決定由秘書處媒體事務組專員陳思宇出任副發言人，陳思宇自市長上任後便於觀傳局服務，對市政行銷工作非常熟悉，自今年起轉至秘書處服務，也與市長及各局處首長有相當程度默契。

報導也提到，劉奕霆還說，市長相當重視媒體服務工作，也很願意給年輕人表現機會 未來市府局處業務與重大政策發言，會在討論與調整後對外說明，以強化媒體服務的工作。